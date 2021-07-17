Конструктор для умных: голландский стартап продает квантовые процессоры всем желающим

Ученым предлагают использовать пятикубитную систему для сборки продвинутого оборудования, однако стоимость пока не разглашается.

Стартап из Нидерландов QuantWare выпустил в свободную продажу квантовые процессоры Soprano QPU с пятью кубитами. Об этом стало известно порталу Arstechnica.

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В основе Soprano QPU лежит система из пяти сверхпроводящих кубитов — трансмонов, конфигурацию которых производители могут менять под нужды заказчиков. Как заявил соучредитель QuantWare Маттейс Райлаарсдам, точность процессора составляет 99,9% на 10 микросекунд, что сводит к минимуму вероятность ошибок. Пока цена не разглашается, но на сайте уже можно сделать предзаказ, который обещают выполнить за 30 дней.

"Наш Soprano QPU — это то, чем Intel 4004 был для полупроводникового бизнеса", — заявил представитель компании. — "Сверхпроводящие кубиты легко настраиваются, просты в управлении и хорошо масштабируемы".

По его мнению, пяти кубитов достаточно для клиентов, на которые ориентируется QuantWare: с помощью Soprano лаборатории, научные центры и университеты могут создавать собственные квантовые компьютеры для краткосрочных вычислений, экономя деньги на дорогостоящем оборудовании. В ближайшие несколько лет компания планирует ежегодно увеличивать количество кубитов в процессорах в 2-4 раза.

Маттейс Райлаарсдам предполагает, что к 2025 году индустрия квантовых компьютеров достигнет переломной точки, после которой они смогут решать проблемы, недоступные традиционным электронным устройствам. Когда этот этап наступит, рынок будет иметь многомиллиардный оборот. Развитие индустрии ускорят большие компьютеры, которые смогут быстро разрабатывать приложения.

Кубиты на основе трансмона популярны из-за совместимости с технологиями изготовления традиционных процессоров, ими также можно управлять при помощи микроволновых сигналов. Такие частице уже используются в квантовых компьютерах таких гигантов, как Google и IBM. Главный недостаток заключается в том, что такие частицы могут работать только при очень низких температурах, которые может обеспечить жидкий гелий или специальные холодильники, таким образом процессоры нельзя использовать в бытовых условиях.

Ранее сообщалось, что Google смогла сделать квантовый компьютер "идеальным". Инженеры использовали новую схему и сократили вероятность ошибки с 40% до 0,2% за 50 микросекунд. Для этого они создали цепочку из 11 логических кубитов.

Писали также, что квантовые компьютеры уже превзошли классические ПК. Компания В IBM во время эксперимента доказала, что машины на основе кубитов способны решать задачи, с которыми не справляются классические аналоги.

Ученые из MIT решили главную проблему квантовых компьютеров и сократили ошибки при операциях с двумя кубитами. Для этого они использовали более высокие уровни энергии ответвителя.