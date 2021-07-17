Конструктор для розумних: голандський стартап продає квантові процесори всім бажаючим

Вченим пропонують використовувати п'ятікубітну систему для збирання просунутого обладнання, проте вартість поки не розголошується.

Стартап з Нідерландів QuantWare випустив у вільний продаж квантові процесори Soprano QPU з пʼятьма кубітами. Про це стало відомо порталу Arstechnica.

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В основі Soprano QPU лежить система з пʼяти надпровідних кубітів — трансмонів, конфігурацію яких виробники можуть змінювати під потреби замовників. Як заявив співзасновник QuantWare Маттейс Райлаарсдам, точність процесора становить 99,9% на 10 мікросекунд, що зводить до мінімуму ймовірність помилок під час обчислень. Поки ціна не розголошується, але на сайті вже можна зробити попереднє замовлення, яке обіцяють виконати за 30 днів.

"Наш Soprano QPU — це те, чим Intel 4004 був для напівпровідникового бізнесу", — заявив представник компанії. — "Надпровідні кубіти легко налаштовуються, прості в керуванны і добре масштабуються".

На його думку, пʼяти кубітів досить для клієнтів, на які орієнтується QuantWare: за допомогою Soprano лабораторії, наукові центри та університети можуть створювати власні квантові компʼютери для короткострокових обчислень, економлячи гроші на дорогому обладнанні. У найближчі кілька років компанія планує щорічно збільшувати кількість кубітів в процесорах у 2-4 рази.

Маттейс Райлаарсдам передбачає, що до 2025 року індустрія квантових компʼютерів досягне переломної точки, після якої вони зможуть вирішувати проблеми, недоступні традиційним електронним пристроям. Коли цей етап настане, ринок буде мати багатомільярдні прибутки. Розвиток індустрії прискорять великі компʼютери, які зможуть швидко розробляти додатки.

Кубіти на основі трансмонів популярні через сумісність з технологіями виготовлення традиційних процесорів, ними також можна керувати за допомогою мікрохвильових сигналів. Такі частинки вже використовуються в квантових компʼютерах таких гігантів, як Google і IBM. Головний недолік полягає в тому, що такі частинки можуть працювати тільки при дуже низьких температурах, які може забезпечити рідкий гелій або спеціальні холодильники, таким чином процесори не можна використовувати в побутових умовах.

Раніше повідомлялося, що Google змогла зробити квантовий компʼютер "ідеальним". Інженери використовували нову схему і скоротили вірогідність помилки з 40% до 0,2% за 50 мікросекунд. Для цього вони створили ланцюжок з 11 логічних кубітів.

Писали також, що квантові компʼютери вже перевершили класичні ПК. Компанія В IBM під час експерименту довела, що машини на основі кубітів здатні вирішувати завдання, з якими не справляються класичні аналоги.

Вчені з MIT вирішили головну проблему квантових компʼютерів і скоротили помилки при операціях з двома кубитами. Для цього вони використовували більш високі рівні енергії ответвителя.