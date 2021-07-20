Нет худа без добра. Сложность добычи BTC снизилась вдвое после запрета в Китае

Пока китайские майнеры переезжают в другие страны, остальным стало проще добывать криптовалюту. Зафиксирована самая низкая сложность с января 2020 года.

Сложность добычи Биткоина снизилась более, чем на 54%, с мая этого года, когда Китай запретил майнинг криптовалюты.

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Такую статистику приводит сервис Btc.com.

В мае сложность майнинга BTC достигла исторического максимума в 25,05 трлн хэшей, сейчас же она составляет 13,67 трлн хэшей — это минимальный показатель с января 2020 года. По сравнению с 13 мая, под конец месяца добывать криптовалюту стало легче почти на 16%. К средине июня статистика показала -5,3%. 3 июля количество хэшей упало еще на 27,94%, а к 18 июля — еще на 4,81%.

[ + – ] График сложности добычи биткоина Фото: Скриншот

Сложность майнинга Биткоина зависит от количества оборудования, подключённого к сети и задействованного в поиске токенов, а также общим количеством хэш-блоков.

Ранее Китай был одним из самых производительных регионов мира благодаря большому количеству майнеров и дешевой электроэнергии, однако в мае власти запретили добывать BTC и признали его угрозой для страны. Комитет по финансовой стабильности и развитию назвал валюту "нежелательной" и пригрозил добытчикам суровым наказанием.

Как рассказал "РБК" сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов, в связи со снижением сложности, майнинг стал примерно на 50% выгоднее, если считать в Биткоинах, но оценивать доходность в крипте могут позволить себе лишь немногие, ведь основные издержки считаются преимущественно в фиатных валютах. Речь идет, в том числе, об аренде помещений, покупке и ремонте оборудования и оплате электроэнергии. По его мнению, сейчас удачный момент для начала майнинга для людей, у которых уже есть неиспользуемое оборудование, хотя расходы будут окупаться в течение длительного времени.

"Сейчас доходность добычи BTC, даже несмотря на падение сложности сети, сильно уступает показателям февраля-марта 2021 года. Тогда сложность была выше, но и курс криптовалюты был на пике", — объяснил эксперт.

Как писал Фокус, 20 июня в провинции Сычуань закрыли несколько крупных ферм по распоряжению властей. Правительство назвало четыре риска, связанных с криптой: рыночный, транзакционный, технологический и правовой. В частности китайцы испугались, что Биткоин может привести к обесцениванию юаня, а кроме того преступники используют его для незаконных транзакций, которые невозможно отслеживать.

В июле стало известно, что в Китае добычу биткоина запретила последняя провинция — Аньхой. Как объяснили местные власти, майнеры тратят слишком много электроэнергии, которой в будущем может не хватить всему населению страны.

Писали также, что США и Великобритания начали бороться с биткоином. Так, Белый Дом решил бороться с использованием криптовалюты при совершении хакерских атак и уклонении от налогов, а британский регулятор запустила маркетинговую кампанию и отговаривает инвестировать в сферу криптовалют.