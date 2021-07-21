"В любом магазине": Mastercard выбрала "цифровой доллар" для оплаты товаров криптовалютой

Деньги на картах будут переводиться из криптокошельков в стейблкоин, а затем в традиционные валюты, которые принимают магазины.

Платежная система Mastercard тестирует использование стейблкоин USDC для оплаты покупок при помощи криптовалюты. Компания раскрыла подробности проекта на официальном сайте.

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Mastercard расширяет карточную программу для криптовалютных кошельков и обмена крипты, чтобы упростить платежи. В качестве посредника они выбрали стейблкоин USDC, который является цифровым аналогом доллара и почти всегда приравнивается к $1, потому что эмитент обещает выкупить его в любое время по курсу 1 к 1.

"Mastercard и ее партнеры протестируют эту новую возможность, чтобы позволить большему количеству банков и крипто-компаний предлагать возможности карт людям, желающим тратить свои цифровые активы везде, где принимается Mastercard", — подчеркивается в пресс-релизе.

Исполнительный вице-президент по цифровым активам и блокчейн-продуктам и партнерским отношениям в Mastercard Радж Дхамодхаран обратил внимание, что сегодня не все криптовалютные компании могут конвертировать крипту в традиционные фиатные валюты, которые официально используют при покупках по всему миру. Платежная система стремится упростить процесс, сотрудничая с Evolve Bank & Trust и Paxos Trust Company — ведущей инфраструктурой блокчейнов и платформой выпуска стейблкоинов, а также Circle — основным оператором USD Coin.

После расширения программы Crypto Card Mastercard, Paxos и Circle будут использовать свои платформы для облегчения преобразования виртуальные валюты в фиатные с помощью стейблкоинов, обеспеченных резервными активами. Упрощение процесса позволит большему количеству банков и криптокомпаний обеспечить потребителям возможность оплаты криптовалютой практически в любом магазине.

"Работа с пилотным проектом Mastercard по превращению цифровых активов в доллары для повседневных расходов ускорит использование потребителями криптовалюты в качестве средства торговли", — заявил соучредитель и генеральный директор платежного сервиса BitPay Стивен Пара.

Ранее Верховная Рада приняла закон о платежных системах в Украине, который определил девять видов платежных услуг. Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет за разрешением на согласованные действия в виде одновременного изменения ставок.