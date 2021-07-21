"У будь-якому магазині": Mastercard обрала "цифровий долар" для оплати товарів криптовалютою
Гроші на картах будуть переводитися з криптогаманців у стейблкоїн, а потім у традиційні валюти, які приймають магазини.
Платіжна система Mastercard тестує використання стейблкоїн USDC для оплати покупок за допомогою криптовалюти. Компанія розкрила подробиці проєкту на офіційному сайті.
Mastercard розширює карткову програму для криптовалютних гаманців та обміну крипти, щоб спростити платежі. Посередником вони вибрали стейблкоїн USDC, який є цифровим аналогом долара і майже завжди прирівнюється до $1, тому що емітент обіцяє викупити його в будь-який час за курсом 1 до 1.
"Mastercard і її партнери протестують цю нову можливість, щоб дозволити більшій кількості банків і крипто-компаній пропонувати можливості карт людям, які хочуть витрачати свої цифрові активи всюди, де приймається Mastercard", — підкреслюється в пресрелізі.
Виконавчий віце-президент із цифрових активів і блокчейн-продуктів і партнерських відносин у Mastercard Радж Дхамодхаран звернув увагу, що сьогодні не всі криптовалютні компанії можуть конвертувати крипту в традиційні фіатні валюти, які офіційно використовують під час покупок по всьому світу. Платіжна система прагне спростити процес, співпрацюючи з Evolve Bank & Trust і Paxos Trust Company — провідною інфраструктурою блокчейнів і платформою випуску стейблкоїнів, а також Circle — основним оператором USD Coin.
Після розширення програми Crypto Card Mastercard, Paxos і Circle використовуватимуть свої платформи для полегшення перетворення віртуальної валюти на фіатну за допомогою стейблкоїнів, забезпечених резервними активами. Спрощення процесу дозволить більшій кількості банків і криптокомпаній забезпечити споживачам можливість оплати криптовалютою практично в будь-якому магазині.
"Робота з пілотним проектом Mastercard із перетворення цифрових активів на долари для повсякденних витрат прискорить використання споживачами криптовалюти як засобом торгівлі", — заявив співзасновник і генеральний директор платіжного сервісу BitPay Стівен Пара.
Раніше Верховна Рада ухвалила закон про платіжні системи в Україні, який визначив девʼять видів платіжних послуг. Visa і Mastercard звернулися в Антимонопольний комітет за дозволом на узгоджені дії у вигляді одночасної зміни ставок.