"У будь-якому магазині": Mastercard обрала "цифровий долар" для оплати товарів криптовалютою

Гроші на картах будуть переводитися з криптогаманців у стейблкоїн, а потім у традиційні валюти, які приймають магазини.

Платіжна система Mastercard тестує використання стейблкоїн USDC для оплати покупок за допомогою криптовалюти. Компанія розкрила подробиці проєкту на офіційному сайті.

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Mastercard розширює карткову програму для криптовалютних гаманців та обміну крипти, щоб спростити платежі. Посередником вони вибрали стейблкоїн USDC, який є цифровим аналогом долара і майже завжди прирівнюється до $1, тому що емітент обіцяє викупити його в будь-який час за курсом 1 до 1.

"Mastercard і її партнери протестують цю нову можливість, щоб дозволити більшій кількості банків і крипто-компаній пропонувати можливості карт людям, які хочуть витрачати свої цифрові активи всюди, де приймається Mastercard", — підкреслюється в пресрелізі.

Виконавчий віце-президент із цифрових активів і блокчейн-продуктів і партнерських відносин у Mastercard Радж Дхамодхаран звернув увагу, що сьогодні не всі криптовалютні компанії можуть конвертувати крипту в традиційні фіатні валюти, які офіційно використовують під час покупок по всьому світу. Платіжна система прагне спростити процес, співпрацюючи з Evolve Bank & Trust і Paxos Trust Company — провідною інфраструктурою блокчейнів і платформою випуску стейблкоїнів, а також Circle — основним оператором USD Coin.

Після розширення програми Crypto Card Mastercard, Paxos і Circle використовуватимуть свої платформи для полегшення перетворення віртуальної валюти на фіатну за допомогою стейблкоїнів, забезпечених резервними активами. Спрощення процесу дозволить більшій кількості банків і криптокомпаній забезпечити споживачам можливість оплати криптовалютою практично в будь-якому магазині.

"Робота з пілотним проектом Mastercard із перетворення цифрових активів на долари для повсякденних витрат прискорить використання споживачами криптовалюти як засобом торгівлі", — заявив співзасновник і генеральний директор платіжного сервісу BitPay Стівен Пара.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про платіжні системи в Україні, який визначив девʼять видів платіжних послуг. Visa і Mastercard звернулися в Антимонопольний комітет за дозволом на узгоджені дії у вигляді одночасної зміни ставок.