Больше не "самые безопасные в мире": софт Pegasus взломал смартфоны iPhone 11 и iPhone 12

Apple признала наличие уязвимостей у своих телефонов, однако утверждает, что случаи взлома — единичны.

Шпионской программе Pegasus, разработанной израильской компанией NSO Group, удалось взломать последние модели iPhone.

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Об этом сообщила лаборатория безопасности Amnesty International.

Как показало исследование, проведенное под руководством французской некоммерческой организаций Forbidden Stories, шпионское ПО Pegasus обошло систему защиты моделей iPhone 11 и iPhone 12, и даже те, где были установлены все последние обновления. Софт обнаружил уязвимость в службе iMessage, и через нее смог совершить взлом всей системы.

В результате, тысячи смартфонов Apple оказались в списке потенциальных жертв Pegasus, однако пока точно неизвестно, сколько именно аппаратов программе уже удалось взломать. Отмечается, что под прицел попали и тысячи смартфонов под управлением Google Android, но эта ОС, в отличие от iOS, не хранит записи, благодаря которым эксперты выявляют заражение Pegasus.

"Apple гордится своими функциями безопасности и конфиденциальности, но NSO Group разорвала их на части", — заявила заместитель директора Amnesty Tech Данна Инглтон. — "Эти атаки подвергли активистов, журналистов и оппозиционных политиков во всем мире риску относительно того, что их местонахождение и личная информация будет использована против них".

Amnesty поделилась с правозащитной организацией Citizen Lab резервными копиями данных c четырех iPhone. Эксперты Citizen Lab подтвердили наличие признаков заражения Pegasus. Исследовательская группа из Университета Торонто, специализирующаяся на изучении Pegasus, оценила экспертизы Amnesty и признала их надежными.

Глава отдела разработки и архитектуры безопасности Apple Иван Крстич в комментарии Time заявил, что хакерские атаки Pegasus очень сложны, обходятся в миллионы долларов и нацелены только на конкретных людей, хотя, потенциально, и могут угрожать многим владельцам смартфонов. По его словам, компания уже работает над внедрением новых средств защиты, чтобы повысить безопасность iPhone.

"Apple безоговорочно осуждает кибератаки против журналистов, правозащитников и других людей, стремящихся сделать мир лучше. Более десяти лет Apple занимает передовые позиции в сфере инноваций в кибербезопасности поэтому мы по-прежнему уверены, что iPhone является самым безопасным и защищенным мобильным устройством на рынке", — подчеркнул Иван Крстич.

Ранее Фокус писал, что софт Pegasus от израильской компании NSO Group шпионил за журналистами, активистами и правозащитниками, хотя изначально должен был следить за террористами. Благодаря утечке данных, исследователи установили, что мишенью авторитарных режимов стали около 50 тысяч человек.

Писали также, что при помощи Pegasus могли прослушивать телефон Эммануэля Макрона, президента Франции. Его номер находился в списке спецслужб Марокко.