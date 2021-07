Телефон Макрона могли подслушивать с помощью израильской системы Pegasus, – Le Monde

Помимо номера Макрона, в списке марроканских спецслужб для слежки оказались номера экс-премьера Франции и 14 министров.

Номер телефона президента Франции Эммануэля Макрона находился в списке номеров спецслужб Марокко, которые следили за журналистами, правозащитниками и политиками с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus. Об этом утверждает французское издание Le Monde.

В материале говорится, что в списке также находились номера экс-премьера Франции Эдуарда Филиппа и 14 членов правительства.

На днях — 18 июля — ряд мировых СМИ опубликовали расследование о глобальной слежке за работниками СМИ, правозащитниками и политиками с помощью программного обеспечения Pegasus, разработанного компанией NSO Group (Израиль). Речь идет как минимум о тысяче человек из 50 государств.

Французская прокуратура уже начала расследование. По данным СМИ, она расценивает это как вмешательство в частную жизнь, перехват корреспонденции и создание преступной группировки.

Следует отметить, что пользоваться программным обеспечением могут только государства и госагентства после предоставления спецразрешения со стороны правительства Израиля. Разрешения выдаются в индивидуальном порядке.

Ранее уже появлялась информация о том, что с помощью этого ПО осуществлялась слежка за журналистами Associated Press, Reuters, CNN, The Wall Street Journal, Le Monde и The Financial Times.

На официальном сайте NSO Group уже появилось официальное сообщение о том, что клиентами фирмы являются исключительно официальные государственные организации, цель которых — борьба с терроризмом, организованной преступностью, педофилами и похитителями детей.

Разработанная компанией программа Pegasus способна мгновенно установиться на телефон "жертвы", если та нажмет на присланную ссылку. После этого пользователь программы получает полный доступ ко всем файлам и приложениям на чужом смартфоне, даже к микрофону и камере.

Фокус ранее уже писал о том, как государства взламывают смартфоны граждан и превращают их в устройства для слежки. Журналисты выяснили, что софт от израильской компании NSO Group, созданный для слежки за террористами, использовался авторитарными режимами для шпионажа за "неугодными" журналистами, активистами и правозащитниками.