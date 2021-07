Телефон Макрона могли підслуховувати за допомогою ізраїльської системи Pegasus, — Le Monde

Крім номера Макрона, в списку марроканських спецслужб для стеження опинилися номери експрем'єра Франції і 14 міністрів.

Номер телефону президента Франції Емманюеля Макрона знаходився в списку номерів спецслужб Марокко, які стежили за журналістами, правозахисниками і політиками за допомогою ізраїльської системи електронного шпигунства Pegasus. Про це стверджує французьке видання Le Monde.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У матеріалі йдеться, що в списку також перебували номери експремʼєра Франції Едуарда Філіпа і 14 членів уряду.

Днями — 18 липня — низка світових ЗМІ опублікувала розслідування про глобальне стеження за працівниками ЗМІ, правозахисниками і політиками за допомогою програмного забезпечення Pegasus, розробленого компанією NSO Group (Ізраїль). Йдеться як мінімум про тисячу осіб із 50 держав.

Французька прокуратура вже почала розслідування. За даними ЗМІ, вона розцінює це як втручання в приватне життя, перехоплення кореспонденції та створення злочинного угруповання.

Слід зазначити, що користуватися програмним забезпеченням можуть тільки держави і держагентства після надання спецдозволу з боку уряду Ізраїлю. Дозволи видаються в індивідуальному порядку.

Раніше вже зʼявлялася інформація про те, що за допомогою цього ПЗ здійснювалося стеження за журналістами Associated Press, Reuters, CNN, The Wall Street Journal, Le Monde і The Financial Times.

На офіційному сайті NSO Group вже зʼявилося офіційне повідомлення про те, що клієнтами фірми є виключно офіційні державні організації, мета яких — боротьба з тероризмом, організованою злочинністю, педофілами і викрадачами дітей.

Розроблена компанією програма Pegasus здатна миттєво встановитися на телефон "жертви", якщо та натисне на надіслане посилання. Після цього користувач програми отримує повний доступ до всіх файлів і додатків на чужому смартфоні, навіть до мікрофона і камери.

Фокус раніше вже писав про те, як держави зламують смартфони громадян і перетворюють їх на пристрої для стеження. Журналісти зʼясували, що софт від ізраїльської компанії NSO Group, створений для стеження за терористами, використовувався авторитарними режимами для шпигунства за "неугодними" журналістами, активістами та правозахисниками.