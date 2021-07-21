Більше не "найбезпечніші у світі": софт Pegasus зламав смартфони iPhone 11 та iPhone 12

Apple визнала наявність вразливостей у своїх телефонах, проте стверджує, що випадки злому — поодинокі.

Шпигунській програмі Pegasus, розробленій ізраїльською компанією NSO Group, вдалося зламати останні моделі iPhone.

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Про це повідомила лабораторія безпеки Amnesty International.

Як показало дослідження, проведене під керівництвом французької некомерційної організації Forbidden Stories, шпигунське ПЗ Pegasus обійшло систему захисту моделей iPhone 11 та iPhone 12, і навіть ті, де були встановлені всі останні оновлення. Софт зафіксував уразливість у службі iMessage, і через неї зміг здійснити злом усієї системи.

Унаслідок, тисячі смартфонів Apple опинилися в списку потенційних жертв Pegasus, однак поки точно невідомо, скільки саме апаратів програмі вже вдалося зламати. Зазначається, що під приціл потрапили і тисячі смартфонів під управлінням Google Android, але ця ОС, на відміну від iOS, не зберігає записи, завдяки яким експерти виявляють зараження Pegasus.

"Apple пишається своїми функціями безпеки та конфіденційності, але NSO Group розірвала їх на частини", — заявила заступниця директора Amnesty Tech Данна Інглтон. — "Ці атаки піддали активістів, журналістів та опозиційних політиків у всьому світі ризику щодо того, що їхні місцезнаходження та особиста інформація буде використана проти них".

Amnesty поділилася з правозахисною організацією Citizen Lab резервними копіями даних із чотирьох iPhone. Експерти Citizen Lab підтвердили наявність ознак зараження Pegasus. Дослідницька група з Університету Торонто, що спеціалізується на вивченні Pegasus, оцінила експертизи Amnesty та визнала їх надійними.

Глава відділу розробки й архітектури безпеки Apple Іван Крстіч у коментарі Time заявив, що хакерські атаки Pegasus дуже складні, коштують мільйони доларів і спрямовані лише на конкретних людей, хоча, потенційно, і можуть загрожувати багатьом власникам смартфонів. За його словами, компанія вже працює над впровадженням нових засобів захисту, щоб підвищити безпеку iPhone.

"Apple беззастережно засуджує кібератаки проти журналістів, правозахисників та інших людей, які прагнуть зробити світ кращим. Більше десяти років Apple посідає передові позиції в сфері інновацій в кібербезпеки, тому ми, як і раніше, впевнені, що iPhone є найбезпечнішим і захищеним мобільним пристроєм на ринку", — підкреслив Іван Крстіч.

Раніше Фокус писав, що софт Pegasus від ізраїльської компанії NSO Group шпигував за журналістами, активістами та правозахисниками, хоча спочатку повинен був стежити за терористами. Завдяки витоку даних, дослідники встановили, що мішенню авторитарних режимів стали майже 50 тисяч осіб.

Писали також, що за допомогою Pegasus могли прослуховувати телефон Емманюеля Макрона, президента Франції. Його номер знаходився в списку спецслужб Марокко.