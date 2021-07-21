Готовьтесь разгибать: Samsung анонсировала распаковку новых гаджетов (видео)

В ходе мероприятия Samsung Galaxy Unpacked 2021 будут представлены Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, а также — новая ОС для смарт-часов.

11 августа состоится трансляция Samsung Galaxy Unpacked 2021, в ходе которой компания расскажет о новых сгибаемых гаджетах. Анонс-приглашение опубликован на официальном YouTube-канале компании.

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Об этом сообщает издание androidauthority.com.

Трансляция начнется в 10:00 по Восточному времени (17:00 по киевскому) на сайтах Samsung Newsroom и Samsung.com. Геометрические формы на анонсе намекают на смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Слоган Samsung также красноречиво указывает на главный гвоздь программы: "Будьте готовы разогнуть".

Как пишет Android Autority, в ходе Samsung Unpacked могут быть представлены и другие новые устройства от популярного бренда, например смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic.

Издание также ожидает новых вестей о новой операционной системе Wear OS — совместной разработке Google и Samsung, которая пока даже не имеет официального названия.

Противоречивые слухи ходят о презентации устройства Samsung Galaxy S21 FE. Вполне вероятно, что этот смартфон покажут позже на другом мероприятии.

"Сейчас, как никогда ранее, необходимы гибкие, универсальные мобильные устройства, которые максимально соответствуют темпу нашей жизни, чтобы мы могли получать максимум удовольствия от каждого момента", - говорится в анонсе от Samsung Newsroom.

The Verge, ссылаясь на концепт-изображения будущих смартфонов, пишет, что Galaxy Z Fold 3 очень похож на текущую версию складного телефона, однако получит совместимость со стилусом Samsung S Pen. Samsung давно говорила о том, что добавит такую функцию в линейку Fold. Самым большим изменением в Galaxy Z Flip 3 может стать больший экран, хотя он все еще останется достаточно маленьким.

Ранее Samsung показала три принципиально новых дисплея на выставке SID Display Week 2021. В частности, они разработали модель "S-Foldable", которую можно сложить втрое по принципу одноименной буквы. При полном развороте диагональ составит 7,2 дюйма, и устройство вполне сможет заменить планшет.

Samsung заявила о разработке монитора The Wall с диагональю 1000 дюймов, предназначенного для показа рекламы. В модели 2021 года каждый светодиод уменьшен для улучшения однородности цвета и повышения контрастности, разрешение составляет 8К, а частоту повысили до 120 Гц при помощи процессора Micro AI.