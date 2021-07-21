Готуйтеся розгинати: Samsung анонсувала розпакування нових гаджетів (відео)

У ході заходу Samsung Galaxy Unpacked 2021 будуть представлені Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, а також — нова ОС для смарт-годинників.

11 серпня відбудеться трансляція Samsung Galaxy Unpacked 2021, у ході якої компанія розповість про нові гаджети, що згинаються. Анонс-запрошення опубліковано на офіційному YouTube-каналі компанії.

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Про це повідомляє видання androidauthority.com.

Трансляція розпочнеться о 10:00 за Східним часом (17:00 за київським) на сайтах Samsung Newsroom і Samsung.com. Геометричні форми на анонсі натякають на смартфони Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3. Слоган Samsung також красномовно вказує на головний цвях програми: "Будьте готові розігнути".

Як пише Android Autority, у ході Samsung Unpacked можуть бути представлені й інші нові пристрої від популярного бренду, наприклад смарт-годинники Samsung Galaxy Watch 4 і Galaxy Watch 4 Classic.

Видання також очікує нових звісток про нову операційну систему Wear OS — спільну розробку Google і Samsung, яка поки навіть не має офіційної назви.

Суперечливі чутки ходять про презентацію пристрою Samsung Galaxy S21 FE. Цілком ймовірно, що цей смартфон покажуть пізніше на іншому заході.

"Зараз, як ніколи раніше, необхідні гнучкі, універсальні мобільні пристрої, які максимально відповідають темпу нашого життя, щоб ми могли отримувати максимум задоволення від кожного моменту", — йдеться в анонсі від Samsung Newsroom.

The Verge, посилаючись на концепт-зображення майбутніх смартфонів, пише, що Galaxy Z Fold 3 дуже схожий на поточну версію складного телефону, однак отримає сумісність зі стилусом Samsung S Pen. Samsung давно говорила про те, що додасть таку функцію в лінійку Fold. Найбільшою зміною в Galaxy Z Flip 3 може стати більший екран, хоча він усе ще залишиться досить маленьким.

Раніше Samsung показала три принципово нові дисплеї на виставці SID Display Week 2021. Зокрема, вони розробили модель "S-Foldable", яку можна скласти втричі за принципом однойменної букви. При повному розвороті діагональ становитиме 7,2 дюймів і пристрій цілком зможе замінити планшет.

Samsung заявила про розробку монітора The Wall з діагоналлю тисяча дюймів, призначеного для показу реклами. У моделі 2021 року кожен світлодіод зменшений для поліпшення однорідності кольору і підвищення контрастності, роздільна здатність становить 8К, а частоту підвищили до 120 Гц за допомогою процесора Micro AI.