Без руля и ветрил: в Китае строят автономный смарт-корабль для ныряющих роботов

Интеллектуальная система IMOSOS позволит кораблю не только следить за океаном, но и управлять полусотней ботов.

Китайские ученые приступили к строительству первой в мире автономной плавучей базы для беспилотников.

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Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Южная морская научно-техническая лаборатория провинции Гуандун заказала исследовательское судно, которое сможет управлять ботами во время их работы на воде, под водой и в воздухе. При этом на борту не будет экипажа. На просторной палубе разместятся более 50 беспилотников: летающих дронов и подводных ботов. Машины будут группами развертываться в определенном районе и смогут выполнять определенные задачи при помощи нейросети.

Базу оборудуют интеллектуальной системой наблюдения за океаном (IMOSOS), которая была разработана в 2019 году. С ее помощью ученые планируют предотвращать стихийные бедствия и смягчать их последствия, исследовать дно и морскую среду, обслуживать ветряные электростанции в океане и многое другое.

Корабль интеллектуальной системы получил условное название i-ship и станет первой автономной плавучей базой Китая. Согласно контракту, компания China Ship Design & Research Center должна спроектировать и построить судно на верфи Huangpu Wenchong. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2022 год. I-ship будет иметь длину 88,5 м, ширину 6,1 м и водоизмещение в 2 тыс. тонн, оно сможет разгоняться до 18-ти узлов. Управление судном может осуществляться оператором дистанционно, а то и вовсе без него участия.

"Головной корабль интеллектуальной беспилотной системы — это красивый и совершенно новый "морской вид", который произведет революцию в сфере наблюдения за океаном", — заявил директор Лаборатории Чен Даке.

Ранее SpaceX спустила на воду новую беспилотную посадочную станцию, которую назвали "Нехватка гравитации" (A Shortfall of Gravitas). Платформа призвана обеспечивать посадку ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy в Атлантическом океане неподалеку от побережья Флориды, США.

Недавно стало известно, что Турция построит два военных беспилотных корабля. в рамках нового проекта местная оборонная компания Aselsan будет сотрудничать с верфью Sefine. Они планируют оснастить боевые суда артиллерийскими системами STAMP и ракетами Roketsan.