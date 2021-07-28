Без керма і вітрил: у Китаї будують автономний смарт-корабель для роботів, які пірнають

Інтелектуальна система IMOSOS дозволить кораблю не тільки стежити за океаном, але й керувати півсотнею спамерських пошукових роботів.

Китайські вчені взялися за будівництво першої в світі автономної плавучої бази для безпілотників.

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Про це повідомило Центральне телебачення Китаю.

Південна морська науково-технічна лабораторія провінції Гуандун замовила дослідницьке судно, яке зможе керувати ботами під час їхньої роботи на воді, під водою і в повітрі. При цьому на борту не буде екіпажу. На просторій палубі розмістяться понад 50 безпілотників: літальних дронів і підводних роботів. Машини будуть групами розгортатися в певному районі та зможуть виконувати певні завдання за допомогою нейромережі.

Базу обладнають інтелектуальною системою спостереження за океаном (IMOSOS), яка була розроблена в 2019 році. З її допомогою вчені планують запобігати стихійним лихам і пом'якшувати їхні наслідки, дослідити дно і морське середовище, обслуговувати вітряні електростанції в океані та багато іншого.

Корабель інтелектуальної системи отримав умовну назву i-ship і стане першою автономною плавучою базою Китаю. Згідно з контрактом, компанія China Ship Design & Research Center повинна спроєктувати і побудувати судно на верфі Huangpu Wenchong. Здача в експлуатацію запланована на 2022 рік. I-ship матиме довжину 88,5 м, ширину 6,1 м і водотоннажність в 2 тис. тонн, він зможе розганятися до 18-ти вузлів. Управління судном може здійснюватися оператором дистанційно, а то й узагалі без нього участі.

"Головний корабель інтелектуальної безпілотної системи — це красивий та абсолютно новий "морський вид", який здійснить революцію у сфері спостереження за океаном", — заявив директор Лабораторії Чен Даке.

Раніше SpaceX спустила на воду нову безпілотну посадкову станцію, яку назвали "Брак гравітації" (A Shortfall of Gravitas). Платформа покликана забезпечувати посадку ракет-носіїв Falcon 9 і Falcon Heavy в Атлантичному океані неподалік від узбережжя Флориди, США.

Нещодавно стало відомо, що Туреччина побудує два військові безпілотні кораблі. У рамках нового проєкту місцева оборонна компанія Aselsan співпрацюватиме з верф'ю Sefine. Вони планують оснастити бойові суди артилерійськими системами STAMP і ракетами Roketsan.