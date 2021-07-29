Биткоины массово выводят с Binance: что произошло и как изменится курс

Лишь за последние двое суток "киты" перевели биткоинов на $1,6 млрд. Эксперты полагают, что новые правила Binance отпугнули инвесторов.

Пользователи начали массово выводить биткоины с крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Фокус разбирался, с чем это связано и к чему может привести.

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Курс биткоина растет – Binance мельчает

За последние двое суток инвесторы вывели с биржи BTC на сумму более $1,6 млрд. Данные аналитического сервиса IntoTheBlock сообщают о том, что 27 июля во время торгов владельцы перевели 13,8 тыс. биткоинов. Как показал другой сервис, Clankapp, 28 июля были переведены почти 29,7 тыс. биткоинов в течение всего 15 минут! В последнем случае криптовалюту вывели тремя равными частями, а ее общая стоимость на момент транзакции составила $1,1 млрд.

Это крупнейший вывод активов на Binance с 19 апреля, когда курс биткоина достиг отметки в $56 тыс. Стоит отметить, что в ночь на 28 июля стоимость криптовалюты выросла на 6% и превысила $40 тыс. впервые с 16 июня.

Чарльз Эдвардс, основатель фонда Capriole Investments, в Twitter обратил внимание, что отток биткоина начался на всех крупных криптовалютных площадках. Сейчас запасы криптовалюты на биржах приблизились к минимальным значениям за 2021 год.

Владельцы BTC недовольны изменениями политики Binance

Аналитик Никита Зуборев объяснил РБК, что массовый вывод крипты с биржи Binance может стать сигналом для роста, однако он не связывает крупные транзакции с ситуацией на рынке. По мнению эксперта, инвесторы переместили биткоины из-за введения дополнительных ограничений. Глава аналитического департамента онлайн-брокера AMarkets Артем Деев уверен, что функциональные изменения Binance заставили многих покинуть площадку.

Недавно криптобиржа Binance решила снизить лимит на вывод BTC для пользователей со стандартной верификацией с 2 до 0,06 монет в сутки. Те же, кто полностью подтвердит свою личность, смогут переводить до 100 биткоинов.

"Это изменение вступает в силу немедленно для регистрации новых учетных записей и вступает в силу для существующих пользователей поэтапно, начиная с 4 августа и заканчивая 23 августа", — объяснила пресс-служба компании в Twitter.

26 июля глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что биржа снижает до 20x лимит кредитного плеча (соотношения денег трейдера к общему объему средств, которыми он торгует) при операциях с фьючерсами для новых пользователей. В течение двух недель (до 9 августа) кредитное плечо будет ограничено в 5 раз для всех пользователей.

Вдобавок, Binance предупредила пользователей, что с 8 октября запретит маржинальную торговлю с парами, включающими австралийский доллар (AUD), евро (EUR) и фунт стерлингов (GBP). До 12 декабря площадка проведет автоматический расчет и отменит все отложенные маржинальные ордера в упомянутых парах. Вдобавок, из-за давления регуляторов Binance внедряет новый инструмент налоговой отчетности.

Во время конференции 27 июля Чанпэн Чжао также сообщил о намерении Binance стать полностью легальной организацией и зарегистрировать свою деятельность на уровне государственных регуляторов. Стартап планирует открыть представительства в ряде стран, а сам глава биржи готов уступить свое место более опытному менеджеру.

Как вывод BTC с Binance повлияет на рынок

Никита Зуборев утверждает, что крупные транзакции не связаны с рыночной ситуацией напрямую, а потому не должны провоцировать колебания курса. Тенденция предполагает новые перемещения биткоинов с Binance, однако инвесторы захотят в первую очередь не купить-продать, а сохранить активы в криптокошельках без ограничений и подтверждения личности.

Гендиректор интернет-магазина для майнинга Hardvar Иван Шаров считает накопление биткоинов крупными держателями позитивным явлением для рынка. Уже давно наблюдается закономерность: когда "киты" приносят на биржу большое количество токенов, курс снижается.

По информации сервиса Santiment, за последние шесть недель крупные держатели, владеющие от 100 до 10 тыс. BTC, купили 170 монет на общую сумму около $6,3 млрд.

Исследователь из Корейского института рынка капитала Хван Се-Уон в комментарии изданию The Dong-A Ilbo предположил, что многие инвесторы разочаровались в криптовалюте, а потому и решили ее продать во время очередного повышения курса:

"Обратные тенденции указывают на то, что появилось много инвесторов, которые имеют негативные взгляды на криптовалюту. Они отказываются от инвестиций, поскольку виртуальные валюты не смогли показать заметной стоимости или производительности, несмотря на чрезмерно высокие инвестиции".

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