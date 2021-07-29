Біткоїни масово виводять з Binance: що сталося і як зміниться курс

Лише за останні дві доби "кити" перевели біткоїнів на $ 1,6 млрд. Експерти вважають, що нові правила Binance відлякали інвесторів.

Користувачі почали масово виводити біткоїни з найбільшої криптовалютної біржі Binance. Фокус розбирався, з чим це пов'язано і до чого може привести.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Курс біткоїна зростає — Binance дрібніє

За останні дві доби інвестори вивели з біржі BTC на суму понад $ 1,6 млрд. Дані аналітичного сервісу IntoTheBlock повідомляють про те, що 27 липня під час торгів власники перевели 13,8 тис. біткоїнів. Як показав інший сервіс, Clankapp, 28 липня були переведені майже 29,7 тис. біткоїнів протягом усього 15 хвилин! В останньому випадку криптовалюту вивели трьома рівними частинами, а її загальна вартість на момент транзакції склала $ 1,1 млрд.

Це найбільше виведення активів на Binance з 19 квітня, коли курс біткоїна досяг позначки в $ 56 тис. Варто відзначити, що в ніч на 28 липня вартість криптовалюта виросла на 6% і перевищила $ 40 тис. Вперше з 16 червня.

Чарльз Едвардс, засновник фонду Capriole Investments, у Twitter звернув увагу, що відтік біткоїнів почався на всіх великих криптовалютних майданчиках. Зараз запаси криптовалюти на біржах наблизилися до мінімальних значень за 2021 рік.

Власники BTC незадоволені змінами політики Binance

Аналітик Микита Зуборев пояснив РБК, що масовий вивід крипти з біржі Binance може стати сигналом для зростання, проте він не пов'язує великі транзакції з ситуацією на ринку. На думку експерта, інвестори перемістили біткоїни через введення додаткових обмежень. Глава аналітичного департаменту онлайн-брокера AMarkets Артем Дєєв впевнений, що функціональні зміни Binance змусили багатьох покинути майданчик.

Нещодавно криптобіржа Binance вирішила знизити ліміт на вивід BTC користувачу комп'ютера зі стандартною верифікацією з 2 до 0,06 монет на добу. Ті ж, хто повністю підтвердить свою особистість, зможуть переводити до 100 біткоїнів.

"Ця зміна набуває чинності негайно для реєстрації нових облікових записів і вступає в силу для існуючих користувачів поетапно, починаючи з 4 серпня і закінчуючи 23 серпня", — пояснила пресслужба компанії в Twitter.

26 липня глава Binance Чанпен Чжао заявив, що біржа знижує до 20-x ліміт кредитного плеча (співвідношення грошей трейдера до загального обсягу коштів, якими він торгує) при операціях з ф'ючерсами для нових користувачів. Протягом двох тижнів (до 9 серпня) кредитне плече буде обмежене в 5 разів для всіх користувачів.

До того ж, Binance попередила користувачів, що з 8 жовтня заборонить маржинальну торгівлю з парами, що включають австралійський долар (AUD), євро (EUR) і фунт стерлінгів (GBP). До 12 грудня майданчик проведе автоматичний розрахунок і скасує всі відкладені маржинальні ордери в згаданих парах. До того ж, через тиск регуляторів Binance впроваджує новий інструмент податкової звітності.

Під час конференції 27 липня Чанпен Чжао також повідомив про намір Binance стати повністю легальною організацією та зареєструвати свою діяльність на рівні державних регуляторів. Стартап планує відкрити представництва в низці країн, а сам глава біржі готовий поступитися своїм місцем більш досвідченому менеджеру.

Як вивід BTC з Binance вплине на ринок

Микита Зуборев стверджує, що великі транзакції не пов'язані з ринковою ситуацією безпосередньо, а тому не повинні провокувати коливання курсу. Тенденція передбачає нові переміщення біткоїнів з Binance, проте інвестори захочуть у першу чергу не купити-продати, а зберегти активи в криптогаманцях без обмежень і підтвердження особи.

Гендиректор інтернет-магазину для майнінгу Hardvar Іван Шаров вважає накопичення біткоїнів великими власниками позитивним явищем для ринку. Уже давно спостерігається закономірність: коли "кити" приносять на біржу велику кількість токенів, курс знижується.

За інформацією сервісу Santiment, за останні шість тижнів великі власники, які володіють від 100 до 10 тис. BTC, купили 170 монет на загальну суму близько $ 6,3 млрд.

Дослідник із Корейського інституту ринку капіталу Хван Се-Уон у коментарі виданню The Dong-A Ilbo припустив, що багато інвесторів розчарувалися в криптовалюті, а тому й вирішили її продати під час чергового підвищення курсу:

"Зворотні тенденції вказують на те, що з'явилося багато інвесторів, які мають негативні погляди на криптовалюту. Вони відмовляються від інвестицій, оскільки віртуальні валюти не змогли показати помітної вартості або продуктивності, незважаючи на надмірно високі інвестиції".

Пропонуємо Вам ознайомитися з нашим матеріалом Не біткоїном єдиним: 5 альткоїнів, які стрімко завойовують популярність.