Видеокарты дорожают вместе с биткоином: к чему готовиться майнерам и геймерам

Спекулянты скупают устройства для майнинга, чтобы перепродавать их подороже. Тем временем, AMD готовится выпустить недорогую и мощную видеокарту.

Видеокарты могут значительно подорожать на фоне роста биткоина и других криптовалют.

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Об этом пишет китайский портал MyDrivers.

Как цены на видеокарты идут на поводу у курса BTC

Видеокарты используются для майнинга криптовалют, поэтому вполне логично, что цены на устройства зависят, в некоторой мере, от курса цифровых денег. Когда биткоин подешевел и долго оставался на уровне $30 тыс., стоимость оборудования тоже снизилась, однако к концу июля начался существенный рост цен на GPU. Так, в ночь на 28 июля BTC подорожал до $40 тыс. (сейчас около $38,5 тыс., согласно данным Coindesk), параллельно начали дорожать и видеопроцессоры.

Как отмечает MyDrivers, скачок произошел на фоне слухов о том, что американский интернет-магазин Amazon будет принимать биткоины в качестве оплаты за товары, которые в итоге не подтвердились. В то же время мгновенно оживился рынок видеокарт, местный сборщик ПК сообщил, что модели GeForce RTX от Nvidia 30 и Radeon RX 6000 пропали из прайс-листа дистрибьютора.

Аналитики считают, что потребители не могли раскупить все видеокарты, как только вырос курс биткоина. Вероятнее всего, производители и продавцы припрятали оборудование, создавая иллюзию активных продаж и готовясь к повышению цен — ранее такое уже неоднократно случалось. Ожидается, что в августе рынок перестроится и начнет продавать видеокарты по ценам, которые были до подешевения.

Как пишет издание Digital Trends, за последние месяцы графические процессоры значительно подешевели в европейских странах, так в Германии цены опали на 50% по сравнению с пиком в начале года. Но при этом рынок видеокарт полностью так и не восстановился, поэтому ритейлеры продавали устройства намного дороже, чем рекомендовали производители.

К примеру, обновленные модели RTX 3060, которые Nvidia оценила в $329, предлагали почти за $1000. Вполне возможно, понадобятся годы для восстановления былого уровня поставок. Даже сейчас на Ebay и подобных магазинах можно найти много объявлений от людей, которые скупили видеокарты и пытаются перепродать их подороже.

[ + – ] Видеокарта RX 6600 XT Фото: AMD

Новые видеокарты от AMD: спасение или новый способ выкачать деньги?

Производители не могут оставаться в стороне и тоже вынуждены реагировать на рынок. По информации издания Videocardz, компания Radeon собирается выпустить модель RX 6600 за $299 и RX 6600 XT за $349. Согласно источникам Cowcotland, последняя может стать самой дешевой в своем классе, ведь ее будут продавать в европейских магазинах по цене около 500-550 евро (это уже с розничной наценкой). Рекомендованная цена Nvidia RTX 3060, прямого конкурента, составляет $329, однако RX 6600 XT должна показать лучшую производительность.

Ожидается, что AMD снабдит новую модель графическим процессором Navi 23 с 32 исполнительными блоками и 2048 потоковыми процессорами, а также памятью GDDR6 объемом 8 ГБ с шиной доступа 128 бит. Младшая версия получит процессор с частично отключенными блоками, из-за чего количество потоковых процессоров снизится до 1792.

Ранее Фокус разбирался, почему невыгоден майнинг биткоина при помощи видеокарт. Процесс сильно изнашивает оборудование, а окупается очень долго.

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