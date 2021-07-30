Відеокарти дорожчають разом із біткоїнами: до чого готуватися майнерам і геймерам

Спекулянти скуповують пристрої для майнінгу, щоб перепродувати їх подорожче. Тим часом, AMD готується випустити недорогу та потужну відеокарту.

Відеокарти можуть значно подорожчати на тлі зростання біткоїнів і інших криптовалют.

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Про це пише китайський портал MyDrivers.

Як ціни на відеокарти йдуть на поводу в курсу BTC

Відеокарти використовуються для майнінгу криптовалюти, тому цілком логічно, що ціни на пристрої залежать деякою мірою від курсу цифрових грошей. Коли біткоїни подешевшали і довго залишалися на рівні $ 30 тис., вартість обладнання теж знизилася, проте до кінця липня розпочалося істотне зростання цін на GPU. У ніч на 28 липня BTC подорожчав до $ 40 тис. (зараз близько $ 38,5 тис., згідно з даними Coindesk), паралельно почали дорожчати й відеопроцесори.

Як зазначає MyDrivers, стрибок відбувся на тлі чуток про те, що американський інтернет-магазин Amazon прийматиме біткоїни в якості оплати за товари, які в підсумку не підтвердилися. У той же час миттєво пожвавився ринок відеокарт, місцевий складальник ПК повідомив, що моделі GeForce RTX від Nvidia 30 і Radeon RX 6000 зникли з прайс-листа дистриб'ютора.

Аналітики вважають, що споживачі не могли розкупили всі відеокарти, як тільки виріс курс біткоїна. Найімовірніше, виробники та продавці приховали обладнання, створюючи ілюзію активних продажів і готуючись до підвищення цін — раніше таке вже неодноразово траплялося. Очікується, що в серпні ринок перебудується та почне продавати відеокарти за цінами, які були до подешевшання.

Як пише видання Digital Trends, за останні місяці графічні процесори значно подешевшали в європейських країнах, у Німеччині ціни впали на 50% у порівнянні з піком на початку року. Але при цьому ринок відеокарт повністю так і не відновився, тому рітейлери продавали пристрої набагато дорожче, ніж рекомендували виробники.

Наприклад, оновлені моделі RTX 3060, які Nvidia оцінила в $ 329, пропонували майже за $ 1000. Цілком можливо, знадобляться роки для відновлення колишнього рівня поставок. Навіть зараз на Ebay і в подібних магазинах можна знайти багато оголошень від людей, які скупили відеокарти та намагаються перепродати їх дорожче.

[ + – ] Відеокарта RX 6600 XT Фото: AMD

Нові відеокарти від AMD: порятунок чи новий спосіб викачати гроші?

Виробники не можуть залишатися осторонь і теж змушені реагувати на ринок. За інформацією видання Videocardz, компанія Radeon збирається випустити модель RX 6600 за $ 299 і RX 6600 XT за $ 349. Відповідно до джерел Cowcotland, остання може стати найдешевшою в своєму класі, адже її будуть продавати в європейських магазинах за ціною близько 500-550 євро (це вже з роздрібною націнкою). Рекомендована ціна Nvidia RTX 3060, прямого конкурента, становить $ 329, однак RX 6600 XT повинна показати кращу продуктивність.

Очікується, що AMD забезпечить нову модель графічним процесором Navi 23 з 32 виконавчими блоками та 2048 потоковими процесорами, а також пам'яттю GDDR6 об'ємом 8 ГБ з шиною доступу 128 біт. Молодша версія отримає процесор із частково відключеними блоками, через що кількість потокових процесорів знизиться до 1792.

Раніше Фокус розбирався, чому невигідний майнінг біткоїнів за допомогою відеокарт. Процес сильно зношує обладнання, а окупається дуже довго.

Також ми повідомляли, як ціни на відеокарти падали в КНР, Німеччині та Австрії.