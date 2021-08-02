ЕБРР запускает сервис MEREZHA.Focus для быстрой расстановки приоритетов в бизнесе

Инструмент позволит найти ключевые проблемы бизнеса в онлайн-режиме. После прохождения теста предприниматели смогут получить бесплатную консультацию эксперта.

В среду, 4 августа, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) презентует новую разработку MEREZHA.Focus, которая при помощи теории ограничений Голдрата поможет определить факторы, ограничивающие потенциал бизнеса, сообщает Фокус.

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"Новый диджитал-инструмент позволит выявить корневые проблемы, получить список рекомендаций по их решению, а также определить ключевые приоритеты, концентрируя свои организационные ресурсы на устранении факторов, мешающих полноценно реализовывать потенциал бизнеса", — говорится в сообщении.

Процедура поиска корневых проблем будет состоять из следующих шагов:

Прохождение теста — анонимные ответы на вопросы о бизнесе с определенным углублением в процессы и актуальные ежедневные проблемы.

Фокусировка на факторах ограничения и выявления приоритетов.

Получение глубокого и персонализированного вывода в форме отчета о корневых проблемах, требующих внимания.

Доступ к экспертам платформы и персонализированному контенту на основе результатов.

Теория ограничений систем Голдратта – упрощенная схема работы:

определение стадии производственного процесса;

нахождение самого медленного участка;

определение ограничения;

устранение ограничения;

новый поиск самого слабого звена и устранение схемы.

Ранее сообщалось, что президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский и Рено-Бассо обсудили развитие инфраструктуры в Украине. Президент рассказал о важных законах, которые помогут привлечь инвесторов к инфраструктурным проектах — законы о концессии и о приватизации. По его словам, приватизация сегодня является одним из приоритетов и пригласил ЕБРР приобщиться.

В начале марта 2021 года стало известно о том, что Киевский метрополитен получил от ЕБРР кредит в размере 50 млн евро. За них городские власти смогут приобрести 50 новых вагонов для поездов.