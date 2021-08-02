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ЄБРР запускає сервіс MEREZHA.Focus для швидкої розстановки пріоритетів у бізнесі

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ЄБРР, MEREZHA.Focus, діжеіта-інструмент
Фото: Flickr | ЄБРР

Інструмент дозволить знайти ключові проблеми бізнесу в онлайн-режимі. Після проходження тесту підприємці зможуть отримати безкоштовну консультацію експерта.

У середу, 4 серпня, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) презентує нову розробку MEREZHA.Focus, яка за допомогою теорії обмежень Голдратта допоможе визначити чинники, що обмежують потенціал бізнесу, повідомляє Фокус.

"Новий діджитал-інструмент дозволить виявити кореневі проблеми, отримати список рекомендацій щодо їх вирішення, а також визначити ключові пріоритети, концентруючи свої організаційні ресурси на усунення факторів, що заважають повноцінно реалізовувати потенціал бізнесу", — йдеться в повідомленні.

Процедура пошуку кореневих проблем буде складатися з таких кроків:

  • Проходження тесту — анонімні відповіді на запитання про бізнес з певним поглибленням у процеси й актуальні щоденні проблеми.
  • Фокусування на факторах обмеження і виявлення пріоритетів.
  • Отримання глибокого і персоналізованого виведення у формі звіту про кореневі проблеми, які потребують уваги.
  • Доступ до експертів платформи і персоналізованого контенту на основі результатів.

Теорія обмежень систем Голдратта — спрощена схема роботи:

  • визначення стадії виробничого процесу;
  • знаходження найбільш повільної ділянки;
  • визначення обмеження;
  • усунення обмеження;
  • новий пошук найслабшої ланки й усунення схеми.

Раніше повідомлялося, що президентка Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський і Рено-Бассо обговорили розвиток інфраструктури в Україні. Президент розповів про важливі закони, які допоможуть привернути інвесторів до інфраструктурних проектів — закони про концесію і про приватизацію. За його словами, приватизація сьогодні є одним з пріоритетів, і запросив ЄБРР долучитися.

На початку березня 2021 року стало відомо про те, що Київський метрополітен отримав від ЄБРР кредит у розмірі 50 млн євро. За них міська влада зможе придбати 50 нових вагонів для поїздів.