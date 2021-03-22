Зеленський зустрівся з головою ЄБРР і закликав інвестувати в українські проекти (фото)

Україну та ЄБРР, за словами президента, пов'язують багато проектів, "в які Україна вкладає душу, а ЄБРР — віру і гроші".

Президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Офіс президента.

"Україну та ЄБРР пов'язують хороші відносини і багато важливих проектів, в які Україна вкладає душу, а ЄБРР — віру і гроші. Ми вважаємо вас одним із стратегічних фінансових партнерів. Для нас дуже важливі ці відносини", — говорить український лідер.

Зеленський і Рено-Бассо обговорили розвиток інфраструктури в Україні. Президент розповів про важливі закони, які допоможуть привернути інвесторів до інфраструктурних проектів — закони про концесії і про приватизацію. За його словами, приватизація сьогодні є одним з пріоритетів і запросив ЄБРР долучитися.

Крім того, обговорили питання розвитку аграрного сектора країни.

"Доцільно інвестувати в сільське господарство. Україні потрібно чимало інвестицій в модернізацію інфраструктури зрошення. Її відновлення буде потужним кроком у розвитку сільського господарства і України як гравця на міжнародному аграрному ринку", — сказав президент.

Також Зеленський сказав, що зараз триває реформа правоохоронних органів, і сьогодні він підписав закон про створення Бюро економічної безпеки.

"Судова реформа — серед найскладніших викликів, але протягом трьох років ми повністю її завершимо і створимо прозору, ефективну судову систему в Україні", — обіцяє український лідер.

Крім того, йшлося про реалізацію програм енергоефективності, зокрема, впровадження енергозберігаючих технологій у житловому господарстві.

"З радістю вітаємо Оділь Рено-Бассо з її першим візитом в Україну. Ми мали конструктивну і теплу зустріч. ЄБРР — найбільший інвестор в Україні. Ми раді працювати над реформуванням країни, покращуючи енергоефективність та інвестиційний клімат", — йдеться в повідомленні Зеленського у Twitter .

Нагадаємо, 22 і 23 березня президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо перебуватиме з робочим візитом в Україні. В її планах — зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими високопоставленими членами Кабміну та представниками бізнесу.

На початку березня 2021 року стало відомо про те, що Київський метрополітен отримав від ЄБРР кредит розміром 50 млн євро. За них міська влада зможе придбати 50 нових вагонів для поїздів.

А "Укрпошта" за гроші ЄБРР у 2021 році повинна буде закупити майже 2 тис машин для пересувних відділень.

Наприкінці 2020 року повідомлялося про те, що ЄБРР виділив кредит розміром 450 млн євро для ремонту і будівництва доріг в Україні.