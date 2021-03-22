Глава ЕБРР приехала в Украину: в программе - встречи с Зеленским, Шмыгалем и бизнесом

Рено-Бассо планирует обсудить пути восстановления экономики страны после пандемии COVID и реформы, необходимые для дальнейших инвестиций.

22 и 23 марта президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо будет находиться с рабочим визитом в Украине. В ее планах — встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, другими высокопоставленными членами Кабмина и представителями бизнеса. Об этом сообщается на официальном сайте ЕБРР.

Рено-Бассо хочет обсудить восстановление экономики страны после коронавируса и реформы, необходимые для дальнейших инвестиций от их банка и других потенциальных инвесторов. В ЕБРР рассчитывают, что в 2021 года рост экономики Украины составит 3%. Впрочем, подчеркивают на сайте банка, это будет во многом зависеть от течения пандемии и проведения реформ.

Также ожидается, что Рено-Бассо присоединится к запуску Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года. На сайте ЕБРР приводят часть речи, с которой та планировала выступить на этом мероприятии:

"Нас воодушевляет приверженность Украины продолжению реформирования экономики и государственного управления. Граждане, как и бизнес, нуждаются в прозрачной, эффективной и заслуживающей доверия судебной системе. Не менее важна борьба с коррупцией на всех уровнях, равно как и создание равных условий игры без олигархического влияния в экономической сфере. ЕБРР гордится тем, что смог внести свой вклад как инвестор, а также как партнер в реформу политики", — цитируют речь Рено-Бассо.

Отмечается, что Украина находится в тройке основных направлений инвестиций ЕБРР. За последние 2 года в экономику страны было вложено 2 млрд евро. Эти средства выделили на поддержку антикоррупционной политики, улучшение управления госпредприятиями, структурные реформы и усиление прозрачности деловой среды.

Примечательно, что Рено-Бассо возглавила ЕБРР только в октябре 2020 года. Визит в Украину — ее первая рабочая поездка в страну, в которую банк инвестирует.

Напомним, в начале марта 2021 года стало известно о том, что Киевский метрополитен получил от ЕБРР кредит в размере 50 млн евро. За них городские власти смогут приобрести 50 новых вагонов для поездов.

А "Укрпочта" за деньги ЕБРР в 2021 году должна будет закупить почти 2 тыс. машин для передвижных отделений.

В конце 2020 года сообщалось о том, что ЕБРР выделил кредит размером 450 млн евро для ремонта и строительства дорог в Украине.