Голова ЄБРР приїхала в Україну. У програмі — зустрічі із Зеленським, Шмигалем і бізнесом

Рено-Бассо планує обговорити шляхи відновлення економіки країни після пандемії COVID і реформи, необхідні для подальших інвестицій.

22 і 23 березня президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо перебуватиме з робочим візитом в Україні. У її планах — зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими високопоставленими членами Кабміну та представниками бізнесу. Про це повідомляється на офіційному сайті ЄБРР.

Рено-Бассо хоче обговорити відновлення економіки країни після коронавірусу і реформи, необхідні для подальших інвестицій від їхнього банку та інших потенційних інвесторів. У ЄБРР розраховують, що у 2021 році зростання економіки України становитиме 3%. Втім, підкреслюють на сайті банку, це багато в чому залежатиме від перебігу пандемії і проведення реформ.

Також очікується, що Рено-Бассо приєднається до запуску Національної економічної стратегії України до 2030 року. На сайті ЄБРР наводять частину промови, з якою та планувала виступити на цьому заході:

"Нас надихає прихильність України до продовження реформування економіки і державного управління. Громадяни, як і бізнес, потребують прозорої, ефективної і такої, що заслуговує довіри, судової системи. Не менш важлива боротьба з корупцією на всіх рівнях, так само як і створення рівних умов гри без олігархічного впливу в економічній сфері. ЄБРР пишається тим, що зміг зробити свій внесок як інвестор, а також як партнер у реформу політики", — цитують промову Рено-Бассо.

Зазначається, що Україна в трійці основних напрямків інвестицій ЄБРР. За останні 2 роки в економіку країни було вкладено 2 млрд євро. Ці кошти виділили на підтримку антикорупційної політики, удосконалення системи керування держпідприємствами, структурні реформи та посилення прозорості ділового середовища.

Примітно, що Рено-Бассо очолила ЄБРР тільки в жовтні 2020 року. Візит в Україну — її перша робоча поїздка в країну, у яку банк інвестує.

Нагадаємо, що на початку березня 2021 року стало відомо про те, що Київський метрополітен отримав від ЄБРР кредит у розмірі 50 млн євро. За них міська влада зможе придбати 50 нових вагонів для поїздів.

А "Укрпошта" за гроші ЄБРР у 2021 році повинна буде закупити майже 2 тис. машин для пересувних відділень.

У кінці 2020 року повідомлялося про те, що ЄБРР виділив кредит розміром 450 млн євро для ремонту і будівництва доріг в Україні.