Зеленский встретился с главой ЕБРР и призвал инвестировать в украинские проекты (фото)

Украину и ЕБРР, по словам президента, связывают многие проекты, "в которые Украина вкладывает душу, а ЕБРР — веру и деньги".

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Офис президента.

"Украину и ЕБРР связывают хорошие отношения и много важных проектов, в которые Украина вкладывает душу, а ЕБРР — веру и деньги. Мы считаем вас одним из стратегических финансовых партнеров. Для нас очень важны эти отношения", — говорит украинский лидер.

Зеленский и Рено-Бассо обсудили развитие инфраструктуры в Украине. Президент рассказал о важных законах, которые помогут привлечь инвесторов к инфраструктурным проектах — законы о концессии и о приватизации. По его словам, приватизация сегодня является одним из приоритетов и пригласил ЕБРР приобщиться.

Кроме того, обсудили вопросы развития аграрного сектора страны.

"Целесообразно инвестировать в сельское хозяйство. Украине нужно немало инвестиций в модернизацию инфраструктуры орошения. Ее восстановление будет мощным шагом в развитии сельского хозяйства и Украины как игрока на международном аграрном рынке", — сказал президент.

Также Зеленский сказал, что сейчас продолжается реформа правоохранительных органов, и сегодня он подписал закон о создании Бюро экономической безопасности.

"Судебная реформа — среди самых сложных вызовов, но в течение трех лет мы полностью ее завершим и создадим прозрачную, эффективную судебную систему в Украине", — обещает украинский лидер.

Кроме того, речь шла о реализации программ энергоэффективности, в частности, внедрение энергосберегающих технологий в жилищном хозяйстве.

"С радостью приветствуем Одиль Рено-Бассо с ее первым визитом в Украину. Мы имели конструктивную и теплую встречу. ЕБРР — крупнейший инвестор в Украине. Мы рады работать над реформированием страны, улучшая энергоэффективность и инвестиционный климат", — говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

Напомним, 22 и 23 марта президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо будет находиться с рабочим визитом в Украине. В ее планах — встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, другими высокопоставленными членами Кабмина и представителями бизнеса.

В начале марта 2021 года стало известно о том, что Киевский метрополитен получил от ЕБРР кредит в размере 50 млн евро. За них городские власти смогут приобрести 50 новых вагонов для поездов.

А "Укрпочта" за деньги ЕБРР в 2021 году должна будет закупить почти 2 тыс. машин для передвижных отделений.

В конце 2020 года сообщалось о том, что ЕБРР выделил кредит размером 450 млн евро для ремонта и строительства дорог в Украине.