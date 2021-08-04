Google создала "суперумные" чипы для смартфонов: зачем они нужны и на что способны

Процессор Tensor позволит создавать "живые" фотографии и осуществлять мгновенный перевод прямо во время разговора.

Google оснастит новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro довольно мощными процессорами Tensor, которым придется справляться с функциями на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.

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Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.

Как уверяют разработчики, новая система на кристалле (SoC) улучшит работу функционала, базирующегося на алгоритмах искусственного интеллекта и машинного обучения. В Google подчеркнули, что речь идет не только об увеличении производительной мощности, но и о принципиально новых возможностях, которые ранее были недоступны.

"Для пользователей это означает совершенно новые функции, а также улучшения существующих. Tensor позволяет нам создавать телефоны Google, о которых мы всегда мечтали, — телефоны, которые продолжают совершенствоваться и работают в максимально персонализированном режиме", — говорится в блоге.

В частности, 5-нанометровый Tensor будет отвечать за работу обновленной камеры, которая сможет делать качественные фотографии в движении, функций HDR+ и Night Sight, которые обеспечат высокое качество снимков. Еще одной фишкой станет система распознавания речи и перевода в реальном времени, — благодаря ей люди смогут понимать друг друга, общаясь на разных языках.

[ + – ] Смартфоны Pixel 6 Фото: Google

По данным New Atlas, с новым процессором модели Pixel 6 смогут обрабатывать больше информации локально и отправлять меньше данных в "облако". Tensor обеспечит высокий уровень безопасности и большую эффективность работы операционной системы Android 12, что увеличит скорость отклика и продлит время работы батареи. Источники, близкие к Nikkei Asia, предполагают, что чипсет Google Tensor будет построен с использованием 5-нанометрового производственного процесса, как и флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888 и процессоры Samsung Exynos 1080/2100.

Издание TechCrunch назвало использование чипа собственного производства большим шагом для Google, ведь это поможет Pixel выделиться среди других смартфонов. Компания идет по стопам Apple, отказываясь от стандартных процессоров в пользу собственных наработок, однако есть и заимствования — Tensor основан на архитектуре ARM, которую Qualcomm использует в Snapdragon. Предполагается, что Google будет по прежнему зависеть от этого производителя.

Как сообщает сайт 9to5google, сразу же после анонса Tensor, акции Qualcomm упали с $153 до $149. Компания уже отреагировала на ситуацию и заявила СМИ, что продолжит работать с Google над продуктами на платформе Snapdragon.

[ + – ] Чипсет Tensor от Google Фото: theverge.com

Стоит отметить, что Google давно работает над технологиями для развития искусственного интеллекта и "умных" гаджетов. Само название процессора является отсылкой к платформе для машинного обучения TensorFlow ML от Google.

Уже известно, что особенностью дизайна Pixel 6 станет выпуклая камера, оснащенная датчиками нового поколения, которая будет выделяться на корпусе черной полосой. Стандартная модель получит две задних камеры, а Pro оснастят еще и телеобъективом с 4-кратным оптическим зумом.

Официально информацию о технических характеристиках пока не обнародовали, однако New Atlas выяснил, что частота обновления экрана у моделей будет отличаться: 90 Гц у младшей и 120 Гц у Pro. Корпус выполнят из алюминия, а покрытие будет варьироваться в зависимости от версии: матовые у стандарта и полированные у Pro. Обе модели будут работать под управлением Android 12 с новым дизайном Material You. Другие подробности должны раскрыть в ближайшие месяцы.

Ранее писали, что MediaTek изобрела принципиально новые процессоры по 4-нанометровой технологии. Аналитики ожидают появления на рынке недорогих и очень производительных смартфонов, которые могут составить конкуренцию флагманам на базе чипов от Qualcomm, Apple и Samsung.