Google створила "суперрозумні" чіпи для смартфонів: навіщо вони потрібні та на що здатні

Процесор Tensor дозволить створювати "живі" фотографії і здійснювати миттєвий переклад прямо під час розмови.

Google оснастить нові смартфони Pixel 6 і Pixel 6 Pro досить потужними процесорами Tensor, яким доведеться справлятися із функціями на основі штучного інтелекту та машинного навчання.

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Про це компанія повідомила в своєму офіційному блозі.

Як запевняють розробники, нова система на кристалі (SoC) поліпшить роботу функціоналу, що базується на алгоритмах штучного інтелекту та машинного навчання. У Google підкреслили, що йдеться не тільки про збільшення продуктивної потужності, але й про принципово нові можливості, які раніше були недоступні.

"Для користувачів це означає абсолютно нові функції, а також поліпшення наявних. Tensor дозволяє нам створювати телефони Google, про які ми завжди мріяли, — телефони, які продовжують удосконалюватися і працюють в максимально персоналізованому режимі", — йдеться в блозі.

Зокрема, 5-нанометровий Tensor відповідатиме за роботу оновленої камери, яка зможе робити якісні фотографії в русі, функцій HDR+ і Night Sight, які забезпечать високу якість знімків. Ще однією фішкою стане система розпізнавання мови і перекладу в реальному часі, — завдяки їй люди зможуть розуміти одне одного, спілкуючись різними мовами.

[ + – ] Смартфони Pixel 6 Фото: Google

За даними New Atlas, із новим процесором моделі Pixel 6 зможуть обробляти більше інформації локально та відправляти менше даних у "хмару". Tensor забезпечить високий рівень безпеки та велику ефективність роботи операційної системи Android 12, що збільшить швидкість відгуку і продовжить час роботи батареї. Джерела, близькі до Nikkei Asia, припускають, що чіпсет Google Tensor буде побудований з використанням 5-нанометрового виробничого процесу, як і флагманський чіпсет Qualcomm Snapdragon 888 і процесори Samsung Exynos 1080/2100.

Видання TechCrunch назвало використання чіпа власного виробництва великим кроком для Google, адже це допоможе Pixel виділитися серед інших смартфонів. Компанія йде слідами Apple, відмовляючись від стандартних процесорів на користь власних напрацювань, однак є і запозичення — Tensor заснований на архітектурі ARM, яку Qualcomm використовує в Snapdragon. Передбачається, що Google як і раніше залежатиме від цього виробника.

Як повідомляє сайт 9to5google, відразу ж після анонсу Tensor, акції Qualcomm впали зі $153 до $149. Компанія вже відреагувала на ситуацію і заявила ЗМІ, що продовжить працювати з Google над продуктами на платформі Snapdragon.

[ + – ] Чіпсет Tensor від Google Фото: theverge.com

Варто зазначити, що Google давно працює над технологіями для розвитку штучного інтелекту та "розумних" гаджетів. Власне назва процесора є відсилкою до платформи для машинного навчання TensorFlow ML від Google.

Уже відомо, що особливістю дизайну Pixel 6 стане опукла камера, оснащена датчиками нового покоління, яка буде виділятися на корпусі чорною смугою. Стандартна модель отримає дві задні камери, а Pro оснастять ще й телеоб'єктивом із 4-кратним оптичним зумом.

Офіційно інформацію про технічні характеристики поки не оприлюднили, проте New Atlas з'ясував, що частота оновлення екрану в моделей буде відрізнятися: 90 Гц у молодшій і 120 Гц у Pro. Корпус виконають з алюмінію, а покриття буде варіюватися залежно від версії: матові у стандарту і поліровані у Pro. Обидві моделі працюватимуть під управлінням Android 12 із новим дизайном Material You. Інші подробиці повинні розкрити в найближчі місяці.

Раніше писали, що MediaTek винайшла принципово нові процесори із застосуванням 4-нанометрової технології. Аналітики очікують появи на ринку недорогих і дуже продуктивних смартфонів, які можуть скласти конкуренцію флагманам на базі чіпів від Qualcomm, Apple і Samsung.