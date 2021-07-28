Смартфони стануть дешевшими і розумнішими: MediaTek винайшла принципово нові процесори

Багато брендів зможуть розробляти ще більш доступні смартфони та планшети. Згідно з прогнозами, це станеться вже в наступному році.

Компанія MediaTek розробляє перший мобільний процесор із застосуванням 4-нанометрової технології.

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Про це пише видання Gizchina.

Виробник анонсував флагманський чіп із підтримкою 5G, який побудований на основі технології від Taiwan Semiconductor Company. MediaTek планує випустити новий процесор до кінця 2021 року, а перші смартфони на його основі можуть з'явитися в першому кварталі 2022 року.

Віце-президент компанії International Data Corporation (IDC) Браян Ма зазначив, що Китай може стати головним ринком для 4-нанометрових чіпсетів. Очікується, що новий чіп буде встановлюватися на флагманські смартфони, що знизить вартість пристроїв, і вона складе 4 тис. юанів (16,5 тис. грн). Швидше за все, вже в 2022 році китайські компанії почнуть експортувати такі апарати в інші країни.

[ + – ] Новий чіп від MediaTek Фото: androidauthority.com

Як припускає Gizchina, MediaTek може обійти конкурентів та отримати значний прибуток, як перша компанія, що випустила чіпсет на основі 4-нм технології, адже передові процесори від Qualcomm, Samsung та Apple засновані на 5-нанометровій технології. БІльшість виробників віддадуть перевагу поліпшеним процесорам вже наявних флагманів, щоб запропонувати споживачам щось новеньке. До того ж, чіпсети MediaTek вважаються бюджетним варіантом.

Два роки тому в MediaTek були великі проблеми через те, що вона не змогла представити процесори, здатні конкурувати з продукцією Qualcomm, але в 2019 році змінила ситуацію на краще, випустивши чіпи Dimensity. Новинка, зі свого боку, дозволила багатьом виробникам випустити недорогі смартфони з підтримкою 5G. Компанія ще більше просунулася в 2021 році, представивши високопродуктивні чіпи Dimensity 1100 і Dimensity 1200 продуктивністю. Проте, вони були засновані на 6-нм техпроцесі.

Раніше стало відомо, що Vivo створить смартфон із вбудованим дроном для селфі. Компанія запатентувала нову технологію, яка вдає із себе маленький безпілотник із чотирма внутрішніми роторами, який буде міститися прямо всередині телефону.

Samsung анонсувала розпакування нових гаджетів у серпні 2021: Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3. Під час трансляції обіцяють показати також нову операційну систему для смарт-годинників.