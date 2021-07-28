Смартфоны станут дешевле и умнее: MediaTek изобрела принципиально новые процессоры

Многие бренды смогут разрабатывать еще более доступные смартфоны и планшеты. Согласно прогнозам, это произойдет уже в следующем году.

Компания MediaTek разрабатывает первый мобильный процессор с применением 4-нанометровой технологии.

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Об этом пишет издание Gizchina.

Производитель анонсировал флагманский чип с поддержкой 5G, который построен на основе технологии от Taiwan Semiconductor Company. MediaTek планирует выпустить новый процессор до конца 2021 года, а первые смартфоны на его основе могут появиться в первом квартале 2022 года.

Вице-президент компании International Data Corporation (IDC) Брайан Ма отметил, что Китай может стать главным рынком для 4-нанометровых чипсетов. Ожидается, что новый чип будет устанавливаться на флагманские смартфоны, что снизит стоимость устройств, и она составит 4 тыс. юаней (16,5 тыс. грн). Скорее всего, уже в 2022 году китайские компании начнут экспортировать такие аппараты в другие страны.

[ + – ] Новый чип от MediaTek Фото: androidauthority.com

Как предполагает Gizchina, MediaTek может обойти конкурентов и получить значительную прибыль, как первая компания, выпустившая чипсет на основе 4-нм технологии, ведь передовые процессоры от Qualcomm, Samsung и Apple основаны на 5-нанометровой технологии. Многие производители предпочтут улучшенные процессоры уже существующим флагманам, чтобы предложить потребителям что-то новенькое. К тому же, чипсеты MediaTek считаются бюджетным вариантом.

Два года назад у MediaTek были большие проблемы из-за того, что она не смогла представить процессоры, способные конкурировать с продукцией Qualcomm, но 2019 году изменила ситуацию к лучшему, выпустив чипы Dimensity. Новинка, в свою очередь, позволила многим производителям выпустить недорогие смартфоны с поддержкой 5G. Компания еще больше продвинулась в 2021 году, представив высокопроизводительные чипы Dimensity 1100 и Dimensity 1200 производительностью. Тем не менее, они были основаны на 6-нм техпроцессе.

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