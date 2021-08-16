Лицо попроще: новая Android 12 позволит управлять смартфоном при помощи мимики

Смартфон будет понимать, что означают поднятые брови или улыбка владельца.

Google разрабатывает новую функцию специальных возможностей для Android, которая позволит управлять телефоном, используя выражения лица, такие как улыбка или поднятые брови.

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Об этом сообщает ресурс XDA.

Функция "Переключение камеры" появилась в 12-ой версии приложения Android Accessibility Suite, выпущенной вместе с четвертой бета-версией ОС Android 12. Новая версия приложения пока недоступна в Google Play, но есть APK-файл, который можно загрузить, если вы хотите протестировать новый сервис.

Разные выражения лица (которые также включают взгляд влево, вправо, вниз и вверх) могут использоваться для доступа к ряду элементов управления, начиная от прокрутки страниц, перехода на главный экран, просмотра быстрых настроек или уведомлений. По задумке разработчиков, пользователи смогут настроить "чувствительность" сервиса при распознавании мимики, что должно исключить возможность случайной активации.

Некоторые эксперты говорят, что эта новая функция может негативно сказаться на энергопотреблении, и что в идеале телефоны должны быть подключены к сети, пока она используется, пишет XDA.

В отличие от голосовых команд, управление при помощи мимики осуществляется молча, что может упростить использование сервиса в общественных местах или там, где необходимо соблюдать тишину.

[ + – ] Тестирование новой функции на ОС Android 12 Фото: xda-developers.com

В последних выпусках Android получил ряд функций, которые нацелены на упрощение использования телефонов для людей с ограниченными возможностями. Например, прошлогодняя версия Android 11 имела улучшила функцию голосового управления операционной системы. Ранее в этом году Google выпустила ряд других обновлений специальных возможностей.

Появление новой функции вместе с последней бета-версией Android 12 предполагает, что она будет официально запущена как часть обновления операционной системы позже в этом году. Но разработчики XDA отмечают, что последняя версия приложения Accessibility Suite, похоже, совместима с Android 11. Поэтому они не думают, что она станет фишкой именно Android 12.

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