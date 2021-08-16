Обличчя простіше: нова Android 12 дозволить керувати смартфоном за допомогою міміки

Смартфони розумітимуть, що означають підняті брови або посмішка власника.

Google розробляє нову функцію спеціальних можливостей для Android, яка дозволить керувати телефоном, використовуючи вирази обличчя, такі як посмішка або підняті брови.

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Про це повідомляє ресурс XDA.

Функція "Перемикання камери" з'явилася в 12-ій версії додатка Android Accessibility Suite, випущеній разом із четвертою бета-версією ОС Android 12. Нова версія програми поки недоступна в Google Play, але є APK-файл, який можна завантажити, якщо ви хочете протестувати новий сервіс.

Різні вирази обличчя (які також враховують погляд вліво, вправо, вниз та вгору) можуть використовуватися для доступу до низки елементів управління, починаючи від прокрутки сторінок, переходу на головний екран, перегляду швидких налаштувань або повідомлень. За задумом розробників, користувачі зможуть налаштувати "чутливість" сервісу для розпізнавання міміки, що має вмикнути можливість випадкової активації.

Деякі експерти кажуть, що ця нова функція може негативно позначитися на енергоспоживанні, і що в ідеалі телефони повинні бути підключені до мережі, поки вона використовується, пише XDA.

На відміну від голосових команд, управління за допомогою міміки здійснюється мовчки, що може спростити використання сервісу в громадських місцях або там, де необхідно дотримуватися тиші.

[ + – ] Тестування нової функції на ОС Android 12 Фото: xda-developers.com

В останніх випусках Android отримав низку функцій, які націлені на спрощення використання телефонів для людей з обмеженими можливостями. Наприклад, минулорічна версія Android 11 мала поліпшити функцію голосового управління операційної системи. Раніше в цьому році Google випустила низку інших оновлень спеціальних можливостей.

Поява нової функції разом з останньою бета-версією Android 12 передбачає, що вона буде офіційно запущена як частина оновлення операційної системи пізніше цьогоріч. Але розробники XDA зазначають, що остання версія програми Accessibility Suite, схоже, сумісна з Android 11. Тому вони не думають, що вона стане фішкою саме Android 12.

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