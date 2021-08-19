Майнингу быть! Программисты взломали защиту от криптодобычи новых видеокарт Nvidia

Мощность видеокарт при добыче крипты выросла на 20%, что может привести к очередному дефициту игровых видеокарт.

Программу NBMiner научили обходить защиту Nvidia от майнинга криптовалюты при помощи видеокарт GeForce RTX 3000 LHR.

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Об этом пишет портал Videocartz, ссылаясь на разработчиков.

В мае 2021 года Nvidia выпустила на рынок новые модели линейки GeForce RTX LHR со встроенным механизмом, который ограничивает производительность во время майнинга. Видеокарты RTX 3080, 3070, 3060, 3060 Ti) работают только на 50% мощности в программах для добычи Ethereum и других криптовалют, работающих на основе алгоритма Ethash. Специальный алгоритм улавливает нагрузки на видеопамять, характерные для майнинга, и тут же снижает скорость работы оборудования, а вместе с ней — и скорость добычи крипты.

Nvidia пошла на такие меры, чтобы снизить дефицит карт, который возник за последние годы на фоне криптовалютного бума. Спустя три месяца разработчики выпустили обновление для программы NBMiner, которое увеличило производительность видеокарт GeForce RTX 3000 LHR до 68%-70%. Это все еще не так много, однако сам факт взлома показывает, что в теории карты можно разогнать еще сильнее.

По словам программистов, они создали собственный алгоритм, который обманывает интенсивность нагрузки и обманывает защитные механизмы Nvidia. В итоге хэшрейт (вычислительная мощность сети для добычи криптовалюты) увеличивается на 36% на видеокартах практически от любых производителей. В NBMiner можно выставить хоть 100% производительности, но в таком случае защита может сработать и урезать ее.

[ + – ] Заявление разработчиков NBMiner Фото: Скриншот

В первой половине 2021 года многие криптовалюты, такие как биткоин или Ethereum, начали стремительно расти, поэтому майнеры массово скупали видеокарты. Nvidia же является ведущим производителем на этом рынке, по данным портала Statista.com в первом квартале компания удержала долю в 81%. В итоге ретейлеры подняли цены на оставшиеся видеокарты.

В феврале 2021 года Nvidia серию видеокарт, которые предназначены исключительно для майнинга: CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 50HX и CMP 90HX. От игровых они отличаются энергопотреблением, объемом памяти и хешрейтом, у некоторы моделей он достигает 86 Мхеш/с.

[ + – ] Cравнение видеокарт для майнинга линейки CMP от Nvidia Фото: NVidia

С началом лета курс криптовалют пошел на спад, поэтому майнеры решили массово продавать оборудование, иногда целыми "фермами". В связи с обвалом цен, Nvidia собиралась полностью прекратить поставки видеокарт линейки GeForce RTX 3000. Сейчас биткоин и другие виртуальные валюты снова подорожали, и интерес к майнингу повысился. Не исключено, что благодаря достижению NBMiner добытчики снова заинтересуются игровыми дискретными картами, а дефицит вернется на рынок.

Ранее Фокус писал, что видеокарты дорожают вместе с биткоином. Пока спекулянты скупают оборудование для майнинга криптовалют, AMD готовится выпустить недорогую и мощную модель.

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