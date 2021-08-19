Майнінгу бути! Програмісти зламали захист від криптодобування нових відеокарт Nvidia

Потужність відеокарт при видобутку крипти зросла на 20%, що може привести до чергового дефіциту ігрових відеокарт.

Програму NBMiner навчили обходити захист Nvidia від майнінгу криптовалюти за допомогою відеокарт GeForce RTX 3000 LHR.

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Про це пише портал Videocartz, посилаючись на розробників.

У травні 2021 року Nvidia випустила на ринок нові моделі лінійки GeForce RTX LHR з вбудованим механізмом, який обмежує продуктивність під час майнінгу. Відеокарти RTX 3080, 3070, 3060, 3060 Ti) працюють тільки на 50% потужності в програмах для видобутку Ethereum та інших криптовалют, що працюють на основі алгоритму Ethash. Спеціальний алгоритм вловлює навантаження на відеопам'ять, характерні для майнінгу, і відразу ж знижує швидкість роботи обладнання, а разом з нею — і швидкість видобутку крипти.

Nvidia пішла на такі заходи, щоб знизити дефіцит карт, який виник за останні роки на тлі криптовалютного буму. Через три місяці розробники випустили оновлення для програми NBMiner, яке збільшило продуктивність відеокарт GeForce RTX 3000 LHR до 68% -70%. Це все ще не так багато, проте сам факт злому показує, що в теорії карти можна розігнати ще сильніше.

За словами програмістів, вони створили власний алгоритм, який обманює інтенсивність навантаження і обманює захисні механізми Nvidia. В результаті хешрейт (обчислювальна потужність мережі для видобутку криптовалюта) збільшується на 36% на відеокартах практично від будь-яких виробників. У NBMiner можна виставити хоч 100% продуктивності, але в такому випадку захист може спрацювати і урізати її.

[ + – ] Заява розробників NBMiner Фото: Скриншот

У першій половині 2021 року багато криптовалют, такі як біткоїн або Ethereum, почали стрімко зростати, тому майнери масово скуповували відеокарти. Nvidia ж є провідним виробником на цьому ринку, за даними порталу Statista.com у першому кварталі компанія утримала частку 81%. В результаті ритейлери підняли ціни на решту відеокарт.

У лютому 2021 року Nvidia серію відеокарт, які призначені виключно для майнінгу: CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 50HX і CMP 90HX. Від ігрових вони відрізняються енергоспоживанням, об'ємом пам'яті і хешрейтом, у деяких моделей він досягає 86 Мхеш/с.

[ + – ] Порівняння відеокарт для майнінгової лінійки CMP від Nvidia Фото: NVidia

З початком літа курс криптовалюти пішов на спад, тому майнери вирішили масово продавати обладнання, іноді цілими "фермами". Через обвал цін, Nvidia збиралася повністю припинити поставки відеокарт лінійки GeForce RTX 3000. Зараз біткоїн та інші віртуальні валюти знову подорожчали, й інтерес до майнінгу підвищився. Не виключено, що завдяки досягненню NBMiner добувачі знову зацікавляться ігровими дискретними картами, а дефіцит повернеться на ринок.

Раніше Фокус писав, що відеокарти дорожчають разом з біткоїном. Поки спекулянти скуповують обладнання для майнінгу криптовалюти, AMD готується випустити недорогу і потужну модель.

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