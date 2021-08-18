Бутерин объединился с Маском, чтобы сделать Dogecoin топовой криптовалютой

Бизнесмены решили возродить Dogecoin Foundation, нанять экспертов для улучшения мемной диджитал-валюты и запуска новых проектов.

Основатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин и глава семейного фонда Илона Маска, Джаред Бирчелл, вошли в состав организации Dogecoin Foundation.

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Об этом пресс-служба сообщила на официальном сайте.

Фонд был основан еще в 2014 году для продвижения криптовалюты Dogecoin, но вскоре приостановил свою деятельность. Сейчас же организация возобновила работу в новом составе: помимо Бутерина и Бирчелла в состав советников вошли сооснователь альткоина Билли Маркус и разработчик Макс Келлер. В настоящее время фонд работает на волонтерских началах, однако его создатели надеются привлечь инвесторов.

Dogecoin Foundation планирует в ближайшее время утвердить бюджет на три года, который позволит нанять сотрудников для развития криптовалюты. Организация должна будет защищать бренд и запускать новые проекты в экосистеме "доге": благотворительные, социальные и финансовые. Кроме того, она должна защищать товарный знак и логотип Dogecoin. Отмечается, что их разрешат использовать для создания мемов и других развлечений "по лицензии".

DogeCoin в 2013 году создали Билли Маркус и Джексон Палмер из США в качестве шутки, а в качестве лого выбрали собачку породы сиба ину из популярного мема "доге". Лишь спустя восемь лет криптовалюта завоевала большую популярность, в первую очередь благодаря миллиардеру Илону Маску, который начал посвящать ей посты в Twitter. В связи с такой поддержкой "доги" показывает значительный рост. По данным сервиса Coinmarketcap, сейчас токен стоит $0.2899 и занимает 7 место по капитализации.

Ранее cтало известно, что BTC, Etherеum и Dogecoin резко подорожали после падения в мае-июле. Общая капитализация криптовалюты на рынке выросла до $2 трлн. Кроме известных токенов, дорожают также молодые альткоины. Так мемная криптовалюта Dogecoin, которую поддерживает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, за неделю выросла на 40%, а ее рыночная капитализация превысила $43 млрд.

Фокус также разбирался, почему выросла цена Dogecoin и Shiba Inu, а также стоит ли вкладывать в них деньги. Только на прошлой неделе Dogecoin подорожала на 25%, однако эксперты советуют потерпеть и купить криптовалюту после снижения курса.