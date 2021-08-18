Бутерін об'єднався з Маском, щоб зробити Dogecoin топовою криптовалютою

Бізнесмени вирішили відродити Dogecoin Foundation, найняти експертів для поліпшення мемної діджитал-валюти і запуску нових проектів.

Засновник блокчейну Ethereum Віталік Бутерін і глава сімейного фонду Ілона Маска, Джаред Бірчелл, увійшли до складу організації Dogecoin Foundation.

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Про це пресслужба повідомила на офіційному сайті.

Фонд був заснований ще у 2014 році для просування криптовалюти Dogecoin, але незабаром припинив свою діяльність. Зараз же організація відновила роботу в новому складі: крім Бутеріна і Бірчелла, до складу радників увійшли співзасновник альткоїну Біллі Маркус і розробник Макс Келлер. Наразі фонд працює на волонтерських засадах, однак його творці сподіваються залучити інвесторів.

Dogecoin Foundation планує найближчим часом затвердити бюджет на три роки, який дозволить найняти співробітників для розвитку криптовалюти. Організація повинна буде захищати бренд і запускати нові проекти в екосистемі "доге": благодійні, соціальні і фінансові. Крім того, вона повинна захищати товарний знак і логотип Dogecoin. Зазначається, що їх дозволять використовувати для створення мемів та інших розваг "за ліцензією".

DogeCoin у 2013 році створили Біллі Маркус і Джексон Палмер із США як жарт, а в ролі лого вибрали собачку породи Сіба іну з популярного мему "доге". Лише через вісім років криптовалюта завоювала велику популярність, у першу чергу завдяки мільярдеру Ілону Маску, який почав присвячувати їй пости у Twitter. У зв'язку з такою підтримкою "доге" показує значне зростання. За даними сервісу Coinmarketcap, наразі токен коштує $0.2899 і посідає 7 місце за капіталізацією.

Раніше cтало відомо, що BTC, Etherеum і Dogecoin різко подорожчали після падіння в травні-липні. Загальна капіталізація криптовалюти на ринку зросла до $2 трлн. Крім відомих токенів, дорожчають також молоді альткоїни. Так, мемна криптовалюта Dogecoin, яку підтримує засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск, за тиждень виросла на 40%, а її ринкова капіталізація перевищила $43 млрд.

Фокус також розбирався, чому зросла ціна Dogecoin і Shiba Inu, а також, чи варто вкладати в них гроші. Тільки минулого тижня Dogecoin подорожчала на 25%, однак, експерти радять потерпіти і купити криптовалюту після зниження курсу.