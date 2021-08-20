Майнеры Ethereum придумали, как повысить прибыль за счет покупателей

Хард-форк лишил майнеров около 20% доходов от комиссий и вынудил искусственно завышать цены при транзакциях.

После обновления блокчейна Ethereum, майнеры компенсируют потери, заставляя переплачивать покупателей криптовалюты. Фокус разбирался, чем обернулся "Лондонский хард-форк" и что ждет участников рынка.

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Хард-форк — это внедрение в блокчейн-систему нового правила, которое сопровождается изменением программного обеспечения, кода и алгоритмов. 5 августа 2021 года такое обновление коснулось блока #12965000 в основной сети Ethereum и еще на шаг приблизило блокчейн к переходу на протокол 2.0. Всего разработчики ввели 5 предложений по улучшению: 1559, 3554, 3529, 3198 и 3541. Самым знаковым стало изменение EIP-1559 — оно переработало правила формирования и выплаты комиссий майнерам за транзакции, и в то же время, снизило уровень инфляции.

Крупные майнинговые пулы (объединение ферм) начали готовиться к хард-форку еще в начале 2021 года. Одним из способов компенсировать потери стало решение Miner Extractable Value, MEV (извлекаемая ценность майнера) — извлечение прибыли при доступе к списку неподтвержденных транзакций. Таким образом майнер может добавлять, убирать или менять порядок транзакций в блоках, заставляя пользователей дороже покупать активы.

[ + – ] Майнеры стараются больше заработать на транзакциях Фото: ixbt.com

Аналитики Paradigm Research назвали MEV "невидимым налогом", который добытчики устанавливают для увеличения прибыли за счет покупателей. К примеру, они могут назначать своим транзакциям более высокий приоритет, вызывая искусственное завышение цен, и получать прибыль с каждой такой сделки. При помощи подобных схем майнеры зарабатывают тысячи долларов в сутки, фактически отбирая их у инвесторов. Децентрализованные агрегаторы пока ничего не могут с этим поделать, однако CowSwap уже тестирует механизмы защиты.

Этой весной майнинговый пул Ethermine, принадлежащий австрийской компании BitFly и контролирующий около 20% хэшрейта Ethereum, перешел на MEV. 80% прибыли от него распределяют между участниками. Другие пулы последовали его примеру, например, пул 2Miners. Как сообщает Forklog со ссылкой на независимых аналитиков, в апреле 2021-го до 30% блоков Ethereum содержали транзакции, связанные с MEV.

Сеть Ethereum используется для переводов "эфира" (ETH) с кошелька на кошелек, создания программ и внесения их в блокчейн, обеспечения работы смарт-контрактов (программ для перевода средств). За каждую такую операцию пользователю необходимо заплатить комиссию — Gas (газ) в количестве, пропорциональному затратам энергии, необходимой для выполнения транзакции.

До хард-форка пользователи могли повышать размер комиссии, чтобы майнеры быстрее обработали транзакцию — такие бонусы приносили им 10%-20% дополнительного дохода. После обновления появился "базовый сбор" (basefee) – минимальная плата, позволяющая включить операцию в блок. В итоге, вся базовая комиссия сжигается, а добытчики могут рассчитывать лишь на небольшие "чаевые", установленные пользователем для повышения приоритета. По данным сервиса WatchtheBurn.com, такие бонусы составляют 10%-100% от размера начального сбора (в среднем около 20%).

[ + – ] Базовый сбор и чаевые за транзакции в Ethereum Фото: Скриншот

Как показывает сервис WhatToMine, перед самым обновлением майнинг-ферма с хэшрейтом 90 Mh/s за сутки добывала 0,002569 ETH (без учета затрат на электричество), а после хард-форка — до 0,00209 ETH в сутки. Таким образом майнеры в первые несколько дней потеряли около 18% доходов, хотя сейчас они зарабатывают примерно так же, как раньше, благодаря росту курса.

Ранее Фокус разбирался, какие еще изменения ожидают Ethereum после будущих обновлений. Основатель блокчейна Виталик Бутерин обещает, что майнинг криптовалюты станет на 99% экологичнее после перехода на принцип Proof-of-Stake (PoS).

Эксперты назвали криптовалюту, которая привлекает майнеров на фоне обновления Ethereum. Речь идет о Solana, которая пока стоит недорого, но обеспечивает очень высокую скорость обработки транзакций.