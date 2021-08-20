Майнери Ethereum придумали, як підвищити прибуток за рахунок покупців

Хард-форк позбавив майнерів близько 20% доходів від комісій і змусив штучно завищувати ціни при транзакціях.

Після поновлення блокчейну Ethereum, майнери компенсують втрати, змушуючи переплачувати покупців криптовалюти. Фокус розбирався, чим обернувся "Лондонський хард-форк" і що чекає учасників ринку.

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Хард-форк — це впровадження в блокчейн-систему нового правила, яке супроводжується зміною програмного забезпечення, коду та алгоритмів. 5 серпня 2021 року таке оновлення торкнулося блоку #12965000 в основній мережі Ethereum і ще на крок наблизило блокчейн до переходу на протокол 2.0. Усього розробники ввели 5 пропозицій щодо поліпшення: 1559, 3554, 3529, 3198 і 3541. Найбільш знаковою стала зміна EIP-1559 — вона переробила правила формування і виплати комісій майнерам за транзакції, і в той же час знизила рівень інфляції.

Великі майнінгові пули (об'єднання ферм) почали готуватися до хард-форк ще на початку 2021 року. Одним із способів компенсувати втрати стало рішення Miner Extractable Value, MEV (вилучена цінність майнера) — отримання прибутку під час доступу до списку непідтверджених транзакцій. Таким чином майнер може додавати, прибирати або змінювати порядок транзакцій у блоках, змушуючи користувачів дорожче купувати активи.

[ + – ] Майнери намагаються більше заробити на транзакціях Фото: ixbt.com

Аналітики Paradigm Research назвали MEV "невидимим податком", який добувачі встановлюють для збільшення прибутку за рахунок покупців. Наприклад, вони можуть призначати своїм транзакціям вищий пріоритет, викликаючи штучне завищення цін, і отримувати прибуток з кожної такої угоди. За допомогою подібних схем майнери заробляють тисячі доларів на добу, фактично відбираючи їх в інвесторів. Децентралізовані агрегатори поки нічого не можуть з цим вдіяти, однак CowSwap уже тестує механізми захисту.

Цієї весни майнінговий пул Ethermine, що належить австрійській компанії BitFly і контролює близько 20% хешрейту Ethereum, перейшов на MEV. 80% прибутку від нього розподіляють між учасниками. Інші пули наслідували його приклад, наприклад, пул 2Miners. Як повідомляє Forklog з посиланням на незалежних аналітиків, у квітні 2021-го до 30% блоків Ethereum містили транзакції, пов'язані з MEV.

Мережа Ethereum використовується для переведення "ефіру" (ETH) з гаманця на гаманець, створення програм та внесення їх у блокчейн, забезпечення роботи смарт-контрактів (програм для переказу коштів). За кожну таку операцію користувачеві необхідно заплатити комісію — Gas (газ) у кількості, пропорційній витратам енергії, необхідної для виконання транзакції.

До хард-форк користувачі могли підвищувати розмір комісії, щоб майнери швидше обробили транзакцію — такі бонуси приносили їм 10-20% додаткового доходу. Після поновлення з'явився "базовий збір" (basefee) — мінімальна плата, що дозволяє включити операцію в блок. У підсумку, уся базова комісія спалюється, а добувачі можуть розраховувати лише на невеликі "чайові", встановлені користувачем для підвищення пріоритету. За даними сервісу WatchtheBurn.com, такі бонуси становлять 10-100% від розміру початкового збору (у середньому близько 20%).

[ + – ] Базовий збір і чайові за транзакції в Ethereum Фото: Скриншот

Як показує сервіс WhatToMine, перед самим оновленням майнінг-ферма з хешрейтом 90 Mh/s за добу видобувала 0,002569 ETH (без урахування витрат на електрику), а після хард-форк — до 0,00209 ETH в добу. Таким чином майнери в перші кілька днів втратили близько 18% доходів, хоча наразі вони заробляють приблизно так само, як раніше, завдяки зростанню курсу.

Раніше Фокус розбирався, які ще зміни чекають Ethereum після майбутніх оновлень. Засновник блокчейну Віталік Бутерін обіцяє, що майнінг криптовалюти стане на 99% екологічнішим після переходу на принцип Proof-of-Stake (PoS).

Експерти назвали криптовалюту, яка приваблює майнерів на фоні поновлення Ethereum. Йдеться про Solana, яка поки коштує недорого, але забезпечує дуже високу швидкість обробки транзакцій.