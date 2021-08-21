Современные технологии помогли синтезировать речь по воспоминаниям современников и физиологическим особенностям Тараса Шевченко.

Креативное агентство TABASCO воссоздало голос писателя Тараса Шевченко по случаю Дня Независимости Украины. Об этом 21 августа в Facebook сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

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"Голос Кобзаря "ожил"! Теперь каждый может услышать, как мог бы звучать великий Тарас Шевченко. Может ли быть более символический подарок Украине ко дню рождения?" — отметили в МИД.

У авторов проекта не было подлинных образцов голоса, ведь первое устройство для записи и вопроизведения звука, фонограф, изобрели спустя 16 лет после смерти Тараса Шевченко. Разработчики изучили физиологические особенности Кобзаря по посмертной маске, а затем месяц собирали в архивах информацию о привычках, образе жизни, манерах поведения, перенесенных болезнях, которые могли повлиять на звучание голоса поэта. Большую помощь в исследовании оказали воспоминания современников.

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Эксперты TABASCO создали 3D-модель головы Тараса Шевченко и с ее помощью нашли 108 похожих людей, которых распредели по внешности, росту, осанке, регионам, состоянию здоровья. Специальная нейросеть проанализировала их параметры и отобрала 3 наиболее подходящих "двойников", с их помощью удалось синтезировать запись, вероятно, похожую на речь писателя.

В ролике синтезированный голос процитировал строки из поэмы Тараса Шевченко "Кавказ":

Борітеся — поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Работа длилась почти год, в ней приняли участие более 150 человек: программисты, историки, дизайнеры. Представители TABASCO отметили, что проект оказался самым сложным за всю историю их агентства. Они посвятили свой успех украинцам в честь 30-летию Независимости страны.

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