Кобзарь "ожил". Эксперты воссоздали голос Тараса Шевченко ко Дню Независимости (видео)
Современные технологии помогли синтезировать речь по воспоминаниям современников и физиологическим особенностям Тараса Шевченко.
Креативное агентство TABASCO воссоздало голос писателя Тараса Шевченко по случаю Дня Независимости Украины. Об этом 21 августа в Facebook сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
"Голос Кобзаря "ожил"! Теперь каждый может услышать, как мог бы звучать великий Тарас Шевченко. Может ли быть более символический подарок Украине ко дню рождения?" — отметили в МИД.
У авторов проекта не было подлинных образцов голоса, ведь первое устройство для записи и вопроизведения звука, фонограф, изобрели спустя 16 лет после смерти Тараса Шевченко. Разработчики изучили физиологические особенности Кобзаря по посмертной маске, а затем месяц собирали в архивах информацию о привычках, образе жизни, манерах поведения, перенесенных болезнях, которые могли повлиять на звучание голоса поэта. Большую помощь в исследовании оказали воспоминания современников.Важно
Эксперты TABASCO создали 3D-модель головы Тараса Шевченко и с ее помощью нашли 108 похожих людей, которых распредели по внешности, росту, осанке, регионам, состоянию здоровья. Специальная нейросеть проанализировала их параметры и отобрала 3 наиболее подходящих "двойников", с их помощью удалось синтезировать запись, вероятно, похожую на речь писателя.
В ролике синтезированный голос процитировал строки из поэмы Тараса Шевченко "Кавказ":
Борітеся — поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Работа длилась почти год, в ней приняли участие более 150 человек: программисты, историки, дизайнеры. Представители TABASCO отметили, что проект оказался самым сложным за всю историю их агентства. Они посвятили свой успех украинцам в честь 30-летию Независимости страны.
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