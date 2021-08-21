Кобзар "ожив". Експерти відтворили голос Тараса Шевченка до Дня Незалежності (відео)
Сучасні технології допомогли синтезувати мову за спогадами сучасників і фізіологічними особливостями Тараса Шевченка.
Креативне агентство TABASCO відтворило голос письменника Тараса Шевченка з нагоди Дня Незалежності України. Про це 21 серпня вFacebook повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.
"Голос Кобзаря "ожив"! Тепер кожен може почути, як міг би звучати великий Тарас Шевченко. Чи може бути більш символічний подарунок Україні до Дня народження?" — відзначили в МЗС.
У авторів проекту не було справжніх зразків голосу, адже перший пристрій для запису і вопроизведения звуку, фонограф, винайшли через 16 років після смерті Тараса Шевченка. Розробники вивчили фізіологічні особливості Кобзаря по посмертної маски, а потім місяць збирали в архівах інформацію про звички, спосіб життя, манерах поведінки, перенесені хвороби, які могли вплинути на звучання голосу поета. Велику допомогу в дослідженні надали спогади сучасників.Важливо
Експерти TABASCO створили 3D-модель голови Тараса Шевченка і завдяки їй знайшли 108 схожих людей, яких розподіли по зовнішності, зросту, поставі, регіонах, станом здоров'я. Спеціальна нейросеть проаналізувала їх параметри і відібрала трьох найбільш підходящих "двійників", з їх допомогою вдалося синтезувати запис, ймовірно, схожий на мову письменника.
У ролику синтезований голос процитував рядки з поеми Тараса Шевченка "Кавказ":
Борітеся — поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Робота тривала майже рік, в ній взяли участь більше 150 чоловік: програмісти, історики, дизайнери. Представники TABASCO відзначили, що проект виявився найскладнішим за всю історію їх агентства. Вони присвятили свій успіх українцям на честь 30-річчя Незалежності країни.
Раніше писали, що штучний інтелект відтворив голос актора Вела Кілмера, втрачений через рак гортані. Британські розробники використовували зразки з фільмів і написали спеціальний додаток, яке озвучує написаний текст в характерній манері голлівудської зірки. Син Вела Кілмера ледь не розплакався, коли почув голос батька вперше за довгий час.