Кобзар "ожив". Експерти відтворили голос Тараса Шевченка до Дня Незалежності (відео)

Сучасні технології допомогли синтезувати мову за спогадами сучасників і фізіологічними особливостями Тараса Шевченка.

Креативне агентство TABASCO відтворило голос письменника Тараса Шевченка з нагоди Дня Незалежності України. Про це 21 серпня вFacebook повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

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"Голос Кобзаря "ожив"! Тепер кожен може почути, як міг би звучати великий Тарас Шевченко. Чи може бути більш символічний подарунок Україні до Дня народження?" — відзначили в МЗС.

У авторів проекту не було справжніх зразків голосу, адже перший пристрій для запису і вопроизведения звуку, фонограф, винайшли через 16 років після смерті Тараса Шевченка. Розробники вивчили фізіологічні особливості Кобзаря по посмертної маски, а потім місяць збирали в архівах інформацію про звички, спосіб життя, манерах поведінки, перенесені хвороби, які могли вплинути на звучання голосу поета. Велику допомогу в дослідженні надали спогади сучасників.

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Експерти TABASCO створили 3D-модель голови Тараса Шевченка і завдяки їй знайшли 108 схожих людей, яких розподіли по зовнішності, зросту, поставі, регіонах, станом здоров'я. Спеціальна нейросеть проаналізувала їх параметри і відібрала трьох найбільш підходящих "двійників", з їх допомогою вдалося синтезувати запис, ймовірно, схожий на мову письменника.

У ролику синтезований голос процитував рядки з поеми Тараса Шевченка "Кавказ":

Борітеся — поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Робота тривала майже рік, в ній взяли участь більше 150 чоловік: програмісти, історики, дизайнери. Представники TABASCO відзначили, що проект виявився найскладнішим за всю історію їх агентства. Вони присвятили свій успіх українцям на честь 30-річчя Незалежності країни.

Раніше писали, що штучний інтелект відтворив голос актора Вела Кілмера, втрачений через рак гортані. Британські розробники використовували зразки з фільмів і написали спеціальний додаток, яке озвучує написаний текст в характерній манері голлівудської зірки. Син Вела Кілмера ледь не розплакався, коли почув голос батька вперше за довгий час.