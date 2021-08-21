RU
RU
Розділи
Матеріали
Технології та наука 30 років Незалежності України

Кобзар "ожив". Експерти відтворили голос Тараса Шевченка до Дня Незалежності (відео)

253
Тараса Шевченка

Сучасні технології допомогли синтезувати мову за спогадами сучасників і фізіологічними особливостями Тараса Шевченка.

Креативне агентство TABASCO відтворило голос письменника Тараса Шевченка з нагоди Дня Незалежності України. Про це 21 серпня вFacebook повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

"Голос Кобзаря "ожив"! Тепер кожен може почути, як міг би звучати великий Тарас Шевченко. Чи може бути більш символічний подарунок Україні до Дня народження?" — відзначили в МЗС.

У авторів проекту не було справжніх зразків голосу, адже перший пристрій для запису і вопроизведения звуку, фонограф, винайшли через 16 років після смерті Тараса Шевченка. Розробники вивчили фізіологічні особливості Кобзаря по посмертної маски, а потім місяць збирали в архівах інформацію про звички, спосіб життя, манерах поведінки, перенесені хвороби, які могли вплинути на звучання голосу поета. Велику допомогу в дослідженні надали спогади сучасників.

Важливо
Зберегти обличчя. У День Києва — про людей, які бережуть його не тільки для туристів

Експерти TABASCO створили 3D-модель голови Тараса Шевченка і завдяки їй знайшли 108 схожих людей, яких розподіли по зовнішності, зросту, поставі, регіонах, станом здоров'я. Спеціальна нейросеть проаналізувала їх параметри і відібрала трьох найбільш підходящих "двійників", з їх допомогою вдалося синтезувати запис, ймовірно, схожий на мову письменника.

У ролику синтезований голос процитував рядки з поеми Тараса Шевченка "Кавказ":

Борітеся — поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Робота тривала майже рік, в ній взяли участь більше 150 чоловік: програмісти, історики, дизайнери. Представники TABASCO відзначили, що проект виявився найскладнішим за всю історію їх агентства. Вони присвятили свій успіх українцям на честь 30-річчя Незалежності країни.

Раніше писали, що штучний інтелект відтворив голос актора Вела Кілмера, втрачений через рак гортані. Британські розробники використовували зразки з фільмів і написали спеціальний додаток, яке озвучує написаний текст в характерній манері голлівудської зірки. Син Вела Кілмера ледь не розплакався, коли почув голос батька вперше за довгий час.