Наследие казаков: Google создал праздничный дудл в честь 30-летия Независимости Украины

На логотипе изобразили легкое судно "чайку", которое почти 200 лет обеспечивало украинским казакам господство на Черном и Азовском морях.

Поисковик Google посвятил праздничный логотип 30-той годовщине Независимости Украины, которую отмечают 24 августа. Украинское представительство компании написало об этом в официальном блоге.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В честь праздника каждый пользователь Украины, открывая главную страницу поисковика, будет видеть так называемый дудл — стилизованную картинку, посвященную какому-то событию. В честь Дня Независимости разработчики разместили белую надпись "Google" на фоне сине-желтой ленточки, символизирующей национальные цвета Украины.

По центру врезали желтый кружочек, внутри которого изображена знаменитая "чайка", корабль украинских казаков, с гербовым сине-желтым трезубцем на парусе. В блоге отмечается, что казацкие корабли периода 16-17 веков были очень легкими, маневренными и очень быстро передвигались по воде — за это их и назвали в честь морской птицы. Особая конструкция "чаек" позволила им одержать много побед и долгое время отстаивать независимость государства.

Фото: Скриншот

Для изготовления "чайки" казаки выдалбливали бревно, устанавливали мачту, по бортам обшивали его досками в несколько рядов, затыкали дыры тряпьем и смолили. По бокам также прикрепляли охапки камыша для большей стойкости и защиты от столкновений. Создание одной "чайки" требовало участия 60 мастеров и около двух недель времени.

Такие беспалубные суда были около 18 метров в длину и 4 метра в ширину, могли вмещать до 70 человек. В качестве вооружения на них иногда размещали небольшие пушки, фальконеты, калибром 30-50 мм. По боевой мощи они не могли тягаться с европейскими и османскими кораблями того времени, однако выигрывали в скорости и незаметности — плоское дно обеспечивало низкую посадку и позволяло прятаться на мелководье.

Ранее, 1 августа, Google посвятил дудл знаменитому мальчику из Турканы — представителю вида Homo ergaster, чьи останки нашли в 1984 году. Кенийский антрополог Камойя Кимеу вместе с коллегами обнаружил почти полный скелет гоминида неподалеку от озера Туркана. Как выяснили ученые, мальчик возрастом 8-10 лет жил примерно 1,6 миллиона лет назад.

До этого Google представила на логотипе Ваттовое море, чтобы подчеркнуть его значимость. Крупнейшая в мире сеть приливных песков и отмелей площадью около 10 400 квадратных километров на территории Нидерландов, Германии и Дании. Объект внесет в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как однак из последних сохранившихся приливных экосистем.