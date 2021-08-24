Спадщина козаків: Google створив святковий дудл на честь 30-річчя Незалежності України

На логотипі зобразили легке судно "чайку", яке майже 200 років забезпечувало українським козакам панування на Чорному та Азовському морях.

Пошуковик Google присвятив святковий логотип 30-тій річниці Незалежності України, яку відзначають 24 серпня. Українське представництво компанії написало про це в офіційному блозі.

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На честь свята кожен користувач України, відкриваючи головну сторінку пошуковика, буде бачити так званий дудл — стилізовану картинку, присвячену певній події. На честь Дня Незалежності розробники розмістили білий напис "Google" на тлі синьо-жовтої стрічки, що символізує національні кольори України.

По центру врізали жовтий кружечок, всередині якого зображена знаменита "чайка" — корабель українських козаків, з гербовим синьо-жовтим тризубом на вітрилі. У блозі зазначається, що козацькі кораблі періоду 16-17 століть були дуже легкими, маневреними і дуже швидко пересувалися по воді — за це їх і назвали на честь морського птаха. Особлива конструкція "чайок" дозволила їм здобути багато перемог і довгий час відстоювати незалежність держави.

[ + – ] Дудл Google Фото: Скриншот

Для виготовлення "чайки" козаки видовбували колоду, встановлювали щоглу, по бортах обшивали його дошками в кілька рядів, затикали дірки ганчір'ям і смолили. З боків також прикріплювали оберемки очерету для більшої стійкості і захисту від зіткнень. Створення однієї "чайки" вимагало участі 60 майстрів і близько двох тижнів часу.

Такі безпалубні судна були близько 18 метрів в довжину і 4 метри в ширину, могли вміщати до 70 чоловік. Як озброєння на них іноді розміщували невеликі гармати, фальконети, калібром 30-50 мм. За бойовою потужністю вони не могли змагатися з європейськими та османськими кораблями того часу, проте вигравали в швидкості і непомітності — пласке дно забезпечувало низьку посадку і дозволяло ховатися на мілині.

Раніше, 1 серпня, Google присвятив дудл знаменитому хлопчикові з Туркана — представнику виду Homo ergaster, чиї рештки знайшли в 1984 році. Кенійський антрополог Камой Кімі разом з колегами виявив майже повний скелет гомініда неподалік від озера Туркана. Як з'ясували вчені, хлопчик віком 8-10 років жив приблизно 1,6 мільйона років тому.

До цього Google представила на логотипі Ваттове море, щоб підкреслити його значимість. Найбільша в світі мережа приливних пісків і мілин площею близько 10 400 квадратних кілометрів на території Нідерландів, Німеччини і Данії. Об'єкт внесе до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як одна з останніх збережених приливних екосистем.