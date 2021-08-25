Неизвестный коллекционер заплатил $1,3 млн за NFT с бесплатным клипартом

Картинка с камешком внезапно стала вирусной, что привело к резкому росту цены на данное "произведение искусства".

Пару недель назад на торги была выставлена коллекция под названием EtherRock. В нее вошли 100 изображений одного и того же камня, каждое из которых немного различается по цвету. Каждое изображение также было прикреплено к 100 NFT. После того, как СМИ написали об EtherRock, камешки, скачанные разработчиком из базы бесплатных иллюстраций и фото goodfreephotos.com, стали мемами и завирусились по соцсетям. В итоге этой "пиар-компании", коллекция резко подорожала.

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Об этом сообщает издание vice.com.

На днях картинку EtherRock № 42 в красновато-коричневых тонах продали за 400 ETH, что эквивалентно $1,3 млн. Похоже, что тот, кто купил EtherRock за миллион долларов, в марте этого года потратил 4200 ETH ($7,6 млн на тот момент) на CryptoPunk — еще один известный NFT. Коллекционер отказался раскрыть свою личность, однако известно, что он поручил провести обе сделки британскому трейдеру по имени Том Осман.

[ + – ] Камешек из коллекции EtherRock Фото: Twitter

В соцсетях разгорелась дискуссия вокруг камешков — многие пользователи просто не понимают, зачем тратить такие большие деньги на то, что можно скачать бесплатно. Однако ценность же не в самой картинке, а в привязанных к ней невзаимозаменяемых токенах. В данном случае, покупают именно их.

"Чем больше людей ненавидят камень, тем больше он дорожает", — прокомментировал Осман. "В ближайшее время он будет продаваться в несколько раз дороже".

"Есть только 100 камней, и людей, которые пытаются притвориться, что они владеют одним из них, быстро выводят на чистую воду. Поскольку все данные о транзакциях прозрачны, вы можете видеть, когда и какой камень переходит на адрес того или иного кошелька", — прокомментировал Мельтем Демирорс, директор по стратегии CoinShares и держатель EtherRock

Два дня назад крипто-предприниматель Джастин Сан написал в Твиттере, что тоже купил клипарт за "полмиллиона долларов", однако журналистам не удалось подтвердить эту информацию.

Ранее мы сообщали о том, что один из нарисованных камней был куплен за $300 тыс.