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Неизвестный коллекционер заплатил $1,3 млн за NFT с бесплатным клипартом

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EtherRock, камень, рисунок
Фото: Vice

Картинка с камешком внезапно стала вирусной, что привело к резкому росту цены на данное "произведение искусства".

Пару недель назад на торги была выставлена коллекция под названием EtherRock. В нее вошли 100 изображений одного и того же камня, каждое из которых немного различается по цвету. Каждое изображение также было прикреплено к 100 NFT. После того, как СМИ написали об EtherRock, камешки, скачанные разработчиком из базы бесплатных иллюстраций и фото goodfreephotos.com, стали мемами и завирусились по соцсетям. В итоге этой "пиар-компании", коллекция резко подорожала.

Об этом сообщает издание vice.com.

На днях картинку EtherRock № 42 в красновато-коричневых тонах продали за 400 ETH, что эквивалентно $1,3 млн. Похоже, что тот, кто купил EtherRock за миллион долларов, в марте этого года потратил 4200 ETH ($7,6 млн на тот момент) на CryptoPunk — еще один известный NFT. Коллекционер отказался раскрыть свою личность, однако известно, что он поручил провести обе сделки британскому трейдеру по имени Том Осман.

EtherRock, камень, иллюстрация
Камешек из коллекции EtherRock
Фото: Twitter

В соцсетях разгорелась дискуссия вокруг камешков — многие пользователи просто не понимают, зачем тратить такие большие деньги на то, что можно скачать бесплатно. Однако ценность же не в самой картинке, а в привязанных к ней невзаимозаменяемых токенах. В данном случае, покупают именно их.

"Чем больше людей ненавидят камень, тем больше он дорожает", — прокомментировал Осман. "В ближайшее время он будет продаваться в несколько раз дороже".

"Есть только 100 камней, и людей, которые пытаются притвориться, что они владеют одним из них, быстро выводят на чистую воду. Поскольку все данные о транзакциях прозрачны, вы можете видеть, когда и какой камень переходит на адрес того или иного кошелька", — прокомментировал Мельтем Демирорс, директор по стратегии CoinShares и держатель EtherRock

Два дня назад крипто-предприниматель Джастин Сан написал в Твиттере, что тоже купил клипарт за "полмиллиона долларов", однако журналистам не удалось подтвердить эту информацию.

Ранее мы сообщали о том, что один из нарисованных камней был куплен за $300 тыс.