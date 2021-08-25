Невідомий колекціонер заплатив $1,3 млн за NFT з безкоштовним кліпартом

Картинка з камінчиком раптово стала вірусною, що призвело до різкого зростання ціни на цей "витвір мистецтва".

Кілька тижнів тому на торги була виставлена колекція під назвою EtherRock. До неї увійшли 100 зображень одного й того ж каменю, кожен з яких трохи відрізняється за кольором. Кожне зображення також було прикріплене до 100 NFT. Після того, як ЗМІ написали про EtherRock, камінчики, викачані розробником із бази безкоштовних ілюстрацій та фото goodfreephotos.com, стали мемами і завірусилися у соцмережах. Унаслідок цієї "піар-компанії", колекція різко подорожчала.

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Про це повідомляє видання vice.com.

Днями картинку EtherRock №42 в червонувато-коричневих тонах продали за 400 ETH, що еквівалентно $1,3 млн. Схоже, що той, хто купив EtherRock за мільйон доларів, у березні цього року витратив 4200 ETH ($7,6 млн на той момент ) на CryptoPunk — ще один відомий NFT. Колекціонер відмовився розкрити свою особистість, проте відомо, що він доручив провести обидві угоди британському трейдеру на ім'я Том Осман.

[ + – ] Камінчик із колекції EtherRock Фото: Twitter

У соцмережах розгорілася дискусія довкола камінчиків — багато користувачів просто не розуміють, навіщо витрачати такі великі гроші на те, що можна скачати безкоштовно. Однак цінність же не власне в картинці, а в прив'язаних до неї невзаємозамінних токенах. У цьому випадку, купують саме їх.

"Чим більше людей ненавидять камінь, тим більше він дорожчає", — прокоментував Осман. "Найближчим часом він буде продаватися в кілька разів дорожче".

"Є тільки 100 каменів, і людей, які намагаються прикинутися, що вони володіють одним із них, швидко виводять на чисту воду. Оскільки всі дані про транзакції прозорі, ви можете бачити, коли і який камінь переходить на адресу того чи іншого гаманця", — прокоментував Мельтем Демірорс, директор зі стратегії CoinShares та утримувач EtherRock.

Два дні тому крипто-підприємець Джастін Сан написав у Твіттері, що теж купив кліпарт за "півмільйона доларів", однак журналістам не вдалося підтвердити цю інформацію.

Раніше ми повідомляли про те, що один із намальованих каменів був куплений за $300 тис.