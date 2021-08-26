Facebook и TikTok в пролете: YouTube выплатил блогерам $30 млрд за последние три года

Компания утверждает, что большую часть денег получают не СМИ, а независимые создатели контента — видеоблогеры и музыканты.

За последние три года видеохостинг YouTube заплатил создателям роликов $30 млрд.

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Об этом стало известно изданию Bloomberg.

В 2021 году количество каналов-участников партнерской программы значительно выросло и уже превысило 2 млн человек и компаний. В компании отметили, что только за 2020 год этот показатель увеличился вдвое.

Facebook, TikTok, Instagram и другие конкуренты пытались переманить блогеров, предлагая более выгодные условия сотрудничества. В частности, "Facebook обещал не взымать комиссию до 2023 года, но несмотря на это YouTube сохраняет лидерство и остается популярнейшей интернет-платформой, — пишет Bloomberg. — Руководство считает, что компания добилась успеха, сделав сервис более привлекательным для рекламодателей".

Сейчас хостинг оставляет себе 45% заработка от рекламных объявлений, транслируемых в видеороликах. Как подчеркнул директор по продукту YouTube Нил Мохан, видеохостинг не собирается менять эту политику.

"Когда я говорю с создателями, я всегда говорю об увеличении общего размера "пирога". Доля в $10 всегда лучше, чем доля в $1", — отметил он.

YouTube продолжает выплачивать вознаграждения традиционным СМИ, которые публикуют видео на платформе. Мохан отказался назвать конкретную сумму или процент, но по его словам, львиную долю прибыли от рекламы делят между собой независимые блогеры и музыканты, использующие видеохостинг для монетизации своего творчества.

В 2007 году YouTube впервые начала выплачивать часть доходов от рекламы создателям контента, поощряя выпуск оригинальных роликов, интересующих широкую аудиторию. Вскоре появилась партнерская программа, позволяющая блогерам разными способами зарабатывать при помощи видеосервиса. В 2018 году компания ужесточила правила, в результате многие каналы лишились монетизации (выплат).

Партнерская программа, доступная в нескольких странах, предполагает монетизацию видео. Взамен участники должны соответствовать некоторым требованиям, к примеру, получить более 1000 подписчиков и более 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев.

Ранее YouTube запустила новую систему донатов для блогеров. Пользователи смогут воспользоваться функцией "суперспасибо", чтобы поощрять любимых авторов деньгами прямо во время просмотра. Размер чаевых фиксированный, под роликом указаны варианты: $2, $5, $10 или $50. Зрители, поблагодарившие блогера финансами, подсвечиваются в комментариях.

Писали также, что YouTube откроет концертный зал для 6000 зрителей в Калифорнии, США. Осень 2022 года в этом театре планируют провести концерты Pitbull, Black Pumas, Devo, Marina and the Diamonds, Trippie Redd.