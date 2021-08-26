Facebook і TikTok у прольоті: YouTube виплатив блогерам $30 млрд за останні три роки

Компанія стверджує, що більшу частину грошей отримують не ЗМІ, а незалежні творці контенту — відеоблогери і музиканти.

За останні три роки відеохостинг YouTube заплатив творцям роликів $30 млрд.

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Про це стало відомо виданню Bloomberg.

У 2021 році кількість каналів-учасників партнерської програми значно зросла і вже перевищила 2 млн людей і компаній. У компанії зазначили, що тільки за 2020 рік цей показник збільшився вдвічі.

Facebook, TikTok, Instagram та інші конкуренти намагалися переманити блогерів, пропонуючи більш вигідні умови співпраці. Зокрема, "Facebook обіцяє не стягувати комісію до 2023 року, але незважаючи на це YouTube зберігає лідерство і залишається популярною інтернет-платформою, — пише Bloomberg. — Керівництво вважає, що компанія досягла успіху, зробивши сервіс більш привабливим для рекламодавців".

Зараз хостинг залишає собі 45% заробітку від рекламних оголошень, що транслюються у відеороликах. Як підкреслив директор із продукту YouTube Ніл Мохан, відеохостинг не збирається змінювати цю політику.

"Коли я говорю з творцями, я завжди говорю про збільшення загального розміру "пирога". Частка в $10 завжди краще, ніж частка в $1", — зазначив він.

YouTube продовжує виплачувати винагороди традиційним ЗМІ, які публікують відео на платформі. Мохан відмовився назвати конкретну суму або відсоток, але за його словами, левову частку прибутку від реклами ділять між собою незалежні блогери і музиканти, що використовують відеохостинг для монетизації своєї творчості.

У 2007 році YouTube вперше почала виплачувати частину доходів від реклами творцям контенту, заохочуючи випуск оригінальних роликів, що цікавлять широку аудиторію. Незабаром з'явилася партнерська програма, що дозволяє блогерам різними способами заробляти за допомогою відеосервісу. У 2018 році компанія посилила правила, внаслідок чого багато каналів втратили монетизації (виплати).

Партнерська програма, яка доступна в декількох країнах, передбачає монетизацію відео. Натомість учасники повинні відповідати деяким вимогам, наприклад, отримати понад 1 000 підписників і понад 4 000 годин перегляду за останні 12 місяців.

Раніше YouTube запустила нову систему донатів для блогерів. Користувачі зможуть скористатися функцією "супердякую", щоб заохочувати улюблених авторів грошима прямо під час перегляду. Розмір чайових фіксований, під роликом вказані варіанти: $2, $5, $10 або $50. Глядачі, які подякували блогерам фінансами, підсвічуються в коментарях.

Писали також, що YouTube відкриє концертний зал для 6 000 глядачів у Каліфорнії, США. Осінь 2022 року в цьому театрі планують провести концерти Pitbull, Black Pumas, Devo, Marina and the Diamonds, Trippie Redd.