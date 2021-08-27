QLED или OLED? Чем отличаются два типа дисплеев телевизоров и какой из них лучше

При покупке нового телевизора сложно выбрать между QLED- и OLED-дисплеями, ведь каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Какими именно, мы расскажем в этом материале.

Сейчас на рынке Smart TV конкурируют два типа дисплеев: QLED и OLED. Фокус расскажет о преимуществах каждой из технологий и поможет выбрать наиболее подходящий вариант.

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Cогласно подсчетам сервиса Avi Cloud, мировыми лидерами поставок телевизоров являются две компании — Samsung и LG. Первая уже несколько лет кряду продвигает флагманские модели с QLED-дисплеями, а визитной карточкой второй являются OLED-экраны. Лучше всего показать разницу на продуктах лидеров, которые стараются выжимать максимум из cвоих Smart TV, но следует отметить, что обе компании не являются абсолютными монополистами в своих областях. К примеру, бренды TCL и Xiaomi тоже предлагают телевизоры с QLED-экранами, а Sony и Vizio освоили технологию OLED.

QLED: ярко и дешево

В основе QLED лежат квантово-точечные светодиоды и жидкокристаллические экраны (LCD). Микроскопические квантовые точки при попадании света излучают собственный свет разного цвета. В телевизорах светодиоды QLED размещены на специальной пленке, а свет обеспечивает светодиодная подсветка. Лучи проходят на поверхность экрана через несколько других слоев внутри телевизора, включая жидкие кристаллы, и лишь после этого появляется изображение.

Главным преимуществом QLED перед OLED является яркость, благодаря которой картинка очень четкая даже в очень светлых комнатах и в HDR-формате. Размеры экранов самые разные — от 32 до 98 дюймов. Это позволяет выбирать модель не только по качеству, но и по цене — чем меньше диагональ, тем дешевле. В то же время, QLED уступают по другим параметрам, связанным с качеством картинки, о которых мы расскажем ниже.

Samsung использует квантовые точки для расширения своих ЖК-телевизоров с 2015 года, а саму технологию QLED TV представила в 2017 году. По словам производителя, технология со временем эволюционировала, улучшились цвет и светоотдача. Другие марки телевизоров также используют квантовые точки в ЖК-телевизорах, но не называют их QLED.

[ + – ] Обзор телевизоров Neo QLED

OLED: красочно, но дорого

В отличии от жидкокристаллических QLED, OLED основана на принципиально другой технологии, обеспечивающей лучшее качество изображения. Такой дисплей состоит из светодиодов, созданных из органических соединений и не использует отдельную светодиодную подсветку для создания света – его производят миллионы отдельных субпикселей, поэтому технологию отображения называют "излучающей". Эта особенность значительно влияет на качество изображения.

OLED-дисплеи могут полностью отключать неиспользуемые пиксели, обеспечивая намного лучший контраст и уровень черного, что является одной из наиболее важных характеристик. Даже самые лучшие QLED TV с эффективным локальным затемнением пропускают немного света от внутренних светодиодов, что приводит к размытию глубины черного и мерцанию вокруг ярких участков. Это преимущество перекрывает недостаток яркости по сравнению с некоторыми "квантовыми" моделями и в целом обеспечивает лучшее качество картинки.

Разнообразие размеров OLED-телевизоров не так велико, да и сама технология обходится дороже в производстве. Сейчас на рынке представлены модели с диагоналями: 48, 55, 65, 77 и 88 дюймов. Чем больше размер, тем больше разница в цене, особенно по сравнению с QLED TV.

Еще экраны OLED более подвержены так называемому выгоранию, когда статичные изображения на долгое время оставляют свой призрачный силуэт даже после смены кадров. К примеру, если долго смотреть один новостной канал, то его логотип может "отпечататься" на следующих кадрах совсем другого видео. Впрочем, эту проблему легко избежать, если время от времени переключать каналы или передачи.

[ + – ] Сравнение телевизоров с QLED- и OLED-дисплеями

Лучшие модели телевизоров с QLED и OLED 2021 года

Samsung выпустила новую линейку флагманских телевизоров Neo QLED. По словам разработчиков, приставка Neo означает усовершенствование технологии, которая теперь должна обеспечивать лучший контраст. Не последнюю роль в этом сыграла технология Quantum Mini LED, которая в 40 раз уменьшила размер светодиодов для подсветки. Кроме того, новые модели получили улучшенный процессор Neo Quantum, отвечающего за обработку экрана в разрешении 4К-8К, а также за поддержание высокой частоты обновления экрана (120 ГГц).

Серию Neo QLED в 2021 году уже представили четыре модели: QN900A, QN800A, QN90A, QN85A. Первые две обладают разрешением 8К, остальные — 4К. Производитель обещает 100% цветовой охват, новую квантовую матрицу с Mini LED и отличное качество звука.

Cамая старшая модель, соответственно, самая дорогая – около 250 тыс. грн, тогда как младшую QN85A с диагональю 55 дюймов можно купить за 40 тыс. грн.

Одним из самых лучших телевизоров LG 2021 года аналитики называют OLED65C8. 65-дюймовый OLED экран показывает очень яркую и контрастную картинку, хотя пользователи жалуются на некоторую "кислотность" цветов.

Такая модель в Украине стоит около 50 тыс. грн.

LG OLED55B8S имеет меньшую диагональ (55 дюймов) и 4К разрешение, однако поддерживает полезную функцию мультиэкрана и много интерфейсов.

Купить телевизор в Украине можно примерно за 32 тыс. грн.

LG OLED55G1 представляет передовую линейку бренда под названием OLED evo. Она получила новейшую систему WebOS 6.0 и процессор Alpha9 4 поколения, который значительно улучшает качество изображения и устраняет "артефакты".

Цены в Украине начинаются от 41,5 тыс. грн.

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