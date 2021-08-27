QLED чи OLED? Чим відрізняються два типи дисплеїв телевізорів, і який із них кращий

При купівлі нового телевізора складно вибрати між QLED- і OLED-дисплеями, адже кожен із них має свої переваги й недоліки. Які саме, ми розповімо в цьому матеріалі.

Зараз на ринку Smart TV конкурують два типи дисплеїв: QLED і OLED. Фокус розповість про переваги кожної з технологій і допоможе вибрати найбільш підходящий варіант.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Згідно з підрахунками сервісу Avi Cloud, світовими лідерами поставок телевізорів є дві компанії — Samsung і LG. Перша вже кілька років поспіль просуває флагманські моделі з QLED-дисплеями, а візитною карткою другий є OLED-екрани. Найкраще показати різницю на продуктах лідерів, які намагаються вичавлювати максимум зі cвоїх Smart TV, але слід зазначити, що обидві компанії не є абсолютними монополістами в своїх областях. Наприклад, бренди TCL і Xiaomi теж пропонують телевізори з QLED-екранами, а Sony і Vizio освоїли технологію OLED.

QLED: яскраво і дешево

В основі QLED лежать квантово-точкові світлодіоди і рідкокристалічні екрани (LCD). Мікроскопічні квантові точки при потраплянні світла випромінюють власне світло різного кольору. В телевізорах світлодіоди QLED розміщені на спеціальній плівці, а світло забезпечує світлодіодне підсвічування. Промені проходять на поверхню екрану через кілька інших верств всередині телевізора, включаючи рідкі кристали, і лише після цього з'являється зображення.

Головною перевагою QLED перед OLED є яскравість, завдяки якій картинка дуже чітка навіть у дуже світлих кімнатах і в HDR-форматі. Розміри екранів найрізноманітніші — від 32 до 98 дюймів. Це дозволяє вибирати модель не тільки за якістю, але й за ціною — чим менше діагональ, тим дешевше. У той же час, QLED поступаються за іншими параметрами, пов'язаними з якістю картинки, про які ми розповімо нижче.

Samsung використовує квантові точки для розширення своїх РК-телевізорів з 2015 року, а саму технологію QLED TV представила в 2017 році. За словами виробника, технологія згодом еволюціонувала, покращилися колір і світловіддача. Інші марки телевізорів також використовують квантові точки в РК-телевізорах, але не називають їх QLED.

[ + – ] Огляд телевізорів Neo QLED

OLED: барвисто, але дорого

На відміну від рідкокристалічних QLED, OLED заснована за принципово іншою технологією, що забезпечує кращу якість зображення. Такий дисплей складається зі світлодіодів, створених з органічних сполук і не використовує окреме світлодіодне підсвічування для створення світла — його виробляють мільйони окремих субпікселів, тому технологію відображення називають "випромінювльною". Ця особливість значно впливає на якість зображення.

OLED-дисплеї можуть повністю відключати невикористовувані пікселі, забезпечуючи набагато кращий контраст і рівень чорного, що є однією з найбільш важливих характеристик. Навіть найкращі QLED TV з ефективним локальним затемненням пропускають трохи світла від внутрішніх світлодіодів, що призводить до розмиття глибини чорного і мерехтіння навколо яскравих ділянок. Ця перевага перекриває недолік яскравості в порівнянні з деякими "квантовими" моделями і в цілому забезпечує кращу якість картинки.

Різноманітність розмірів OLED-телевізорів не така велика, та й сама технологія обходиться дорожче у виробництві. Зараз на ринку представлені моделі з діагоналями 48, 55, 65, 77 і 88 дюймів. Чим більший розмір, тим більша різниця в ціні, особливо в порівнянні з QLED TV.

Ще екрани OLED більш схильні до так званого вигоряння, коли статичні зображення на довгий час залишають свій примарний силует навіть після зміни кадрів. Наприклад, якщо довго дивитися один новинний канал, то його логотип може "відбитися" на наступних кадрах зовсім іншого відео. Втім, цієї проблеми легко уникнути, якщо час від часу перемикати канали або передачі.

[ + – ] Порівняння телевізорів з QLED- і OLED-дисплеями

Кращі моделі телевізорів з QLED і OLED 2021 року

Samsung випустила нову лінійку флагманських телевізорів Neo QLED. За словами розробників, приставка Neo означає удосконалення технології, яка тепер повинна забезпечувати кращий контраст. Не останню роль в цьому зіграла технологія Quantum Mini LED, яка в 40 разів зменшила розмір світлодіодів для підсвічування. Крім того, нові моделі отримали покращений процесор Neo Quantum, що відповідає за обробку екрану з роздільною здатністю 4К-8К, а також за підтримання високої частоти оновлення екрану (120 ГГц).

Серію Neo QLED в 2021 році вже представили чотири моделі: QN900A, QN800A, QN90A, QN85A. Перші дві мають роздільну здатність 8К, інші — 4К. Виробник обіцяє 100% колірного охоплення, нову квантову матрицю з Mini LED і відмінну якість звуку.

Найстарша модель, відповідно, найдорожча — близько 250 тис. грн, тоді як молодшу QN85A з діагоналлю 55 дюймів можна купити за 40 тис. грн.

Одним з найкращих телевізорів LG 2021 року аналітики називають OLED65C8. 65-дюймовий OLED екран показує дуже яскраву і контрастну картинку, хоча користувачі скаржаться на деяку "кислотність" квітів.

Така модель в Україні коштує близько 50 тис. грн.

LG OLED55B8S має меншу діагональ (55 дюймів) і 4К дозвіл, проте підтримує корисну функцію мультиекрану і багато інтерфейсів.

Купити телевізор в Україні можна приблизно за 32 тис. грн.

LG OLED55G1 представляє передову лінійку бренду під назвою OLED evo. Вона отримала новітню систему WebOS 6.0 і процесор Alpha9 4 покоління, який значно покращує якість зображення і усуває "артефакти".

Ціни в Україні починаються від 41,5 тис. грн.

Раніше ми повідомляли про те, як розвиватимуться смарт-телевізори в майбутньому, і що нового готують для нас розробники в сфері голографічного ТВ.