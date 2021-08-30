iPhone 13 позволит пользователям звонить и отправлять SMS без сотовой связи, - аналитик

Если вышек 4G/5G-связи нет поблизости — не беда!

IPhone 12 стал хитом продаж благодаря запуску 5G. Похоже, Apple хочет сохранить динамику, благодаря еще одной технологии. Аналитик Мин-Чи Куо, ознакомившийся с запиской компании для инвесторов, сказал, что в моделях iPhone 13, скорее всего, будет реализован режим спутниковой связи на низкой околоземной орбите (НОО). Это позволит пользователям смартфонов следующего поколения отправлять текстовые сообщения и совершать телефонные звонки, даже если они не находятся в пределах стандартного покрытия вышек сотовой связи 4G/5G.

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Об этом пишет издание 9to5mac.com.

Bloomberg впервые сообщил об исследованиях Apple по использованию спутниковых технологий для передачи данных на iPhone в статье за 2019 год. Однако только сейчас стало известно, что эта функция будет реализована в линейке iPhone 13 2021 года.

В будущем, предполагает Куо, спутниковая связь LEO также может использоваться в гарнитуре Apple AR, электромобиле Apple Car и других аксессуарах для Интернета вещей.

Куо говорит, что в iPhone 13 будет использоваться модифицированная версия чипа основной полосы частот Qualcomm X60. Этот чип будет поддерживать связь через спутник.

Неясно, будут ли отправка сообщений и звонки через спутник работать только с такими службами Apple, как iMessage и FaceTime, или может ли Apple передавать спутниковую связь через прокси на стандартные вышки сотовой связи на другом конце. Также неясно, будут ли спутниковые функции, такие как GPS, бесплатными, или за их использование будет взиматься соответствующая плата.

Ожидается, что Apple анонсирует линейку iPhone 13 в сентябре этого года. Телефоны будут во многом напоминать существующую линейку iPhone 12 по размеру экрана и форм-фактору. Прогнозируемые новые функции включают обновления систем камер, дисплеи с высокой частотой обновления для моделей Pro и уменьшенной выемкой.

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