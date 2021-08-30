iPhone 13 дозволить користувачам дзвонити і надсилати SMS без стільникового зв'язку, — аналітик

Якщо вишок 4G/5G-зв'язку немає поблизу — не біда!

IPhone 12 став хітом продажів завдяки запуску 5G. Схоже, Apple хоче зберегти динаміку завдяки ще одній технології. Аналітик Мін-Чі Куо, який ознайомився із запискою компанії для інвесторів, сказав, що в моделях iPhone 13, швидше за все, буде реалізований режим супутникового зв'язку на низькій навколоземній орбіті (ННО). Це дозволить користувачам смартфонів наступного покоління надсилати текстові повідомлення і здійснювати телефонні дзвінки, навіть якщо вони не знаходяться в межах стандартного покриття веж стільникового зв'язку 4G/5G.

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Про це пише видання 9to5mac.com.

Bloomberg вперше повідомив про дослідження Apple із використання супутникових технологій для передавання даних на iPhone у статті за 2019 рік. Однак тільки зараз стало відомо, що ця функція буде реалізована в лінійці iPhone 13 2021 року.

У майбутньому, передбачає Куо, супутниковий зв'язок LEO також може використовуватися в гарнітурі Apple AR, електромобілі Apple Car та інших аксесуарах для інтернету речей.

Куо каже, що в iPhone 13 буде використовуватися модифікована версія чіпа основної смуги частот Qualcomm X60. Цей чіп підтримуватиме зв'язок через супутник.

Незрозуміло, чи будуть відправлення повідомлень і дзвінки через супутник працювати тільки з такими службами Apple, як iMessage і FaceTime, або чи може Apple передавати супутниковий зв'язок через проксі на стандартні вежі стільникового зв'язку на іншому кінці. Також незрозуміло, чи будуть супутникові функції, такі як GPS, безкоштовними, або за їх використання буде стягуватися плата.

Очікується, що Apple анонсує лінійку iPhone 13 у вересні цього року. Телефони багато в чому нагадуватимуть наявну лінійку iPhone 12 за розміром екрану та форм-фактору. Прогнозовані нові функції враховують оновлення систем камер, дисплеї з високою частотою оновлення для моделей Pro і зменшеною виїмкою.

Раніше ми повідомляли про те, що Apple збирається шукати заборонений контент у телефонах.