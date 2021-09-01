Нешуточные миллионы: американец разбогател на мемном Dogecoin благодаря твитам Маска (видео)

Крипто-миллионер Глаубер Контессото готовится вложиться в другой молодой альткоин, который может "выстрелить".

33-летний Глаубер Контессото из Лос-Анджелеса стал миллионером благодаря криптовалюте Dogecoin (Догекоин).

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Он рассказал свою историю телеканалу СNBC.

По словам американца, в начале 2021 года он узнал на форуме Reddit о криптовалюте, созданной в честь собаки породы сиба ину из популярного мема "Доге". Интернет-сообщество хорошо приняло токен, однако главным мотиватором для Контессото стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — американский миллиардер неоднократно высказывался о Dogecoin в своих постах в соцсети Twitter.

"Причина, по которой я вложил свои сбережения в догекоин — это Илон Маск. Я думаю, что этот парень гений", — признался Глаубер.

Еще одной причиной инвестировать в мемный коин стал значительный рост его курса в начале года. Мужчина, выросший в бедной семье, надеялся сколотить состояние, вложив деньги в перспективный токен. Для этого он собрал все свои накопления и продал активы, включая акции Tesla и Uber, а также занял некоторую сумму через приложение Robinhood.

В итоге, 5 февраля 2021 он вложил в Dogecoin $180 тыс., купив токены по $0,045. Спустя всего два месяца, в апреле, стоимость криптовалюты подскочила примерно до $0,45. В тот момент баланс инвестора на Robinhood составил $1 081 441. Глаубер Контессото заявил, что планирует накопить $10 млн, а затем снять 10% от суммы.

В мае "Доге" установил исторический рекорд в $0,7, а затем курс резко обвалился. Сейчас он составляет около $0,27. Во время падения Контессото потерял более $167 тыс. за один день, однако не слишком расстроился по этому поводу.

"Если бы биткойн и "эфир" не пострадали, я бы волновался", — цитирует его портал Bitcoinist.

Глаубер Контессото заинтересовался другими перспективными цифровыми валютами, которые, могут "выстрелить". В топ-5 токенов инвестор отобрал Dogecoin, Ethereum, Bitcoin, Cardano и Ripple. Примечательно, что он поставил "Доге" выше двух самых крупных криптовалют мира.

"Я буду самым большим сторонником Кардано. Я просто жду сильного падения, прежде чем купить его", — подчеркнул Контессото.

Ранее Фокус разбирался, почему подорожали Dogecoin и Shiba Inu, и стоит ли в них инвестировать. Эти токены появились в качестве шутки, однако понравились пользователям и начали набирать обороты.

Писали также, что основатель Ethereum Виталик Бутерин будет развивать криптовалюту Dogecoin. Он вошел в состав специального фонда вместе с главой семейного фонда Илона Маска, Джаредом Бирчеллом. Предприниматели планируют запускать новые проекты и активно продвигать бренд.