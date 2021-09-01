Неабиякі мільйони: американець розбагатів на мемному Dogecoin завдяки твітам Маска (відео)

Криптомільйонер Глаубер Контессото готується вкластися в інший молодий альткоїн, який може "вистрілити".

33-річний Глаубер Контессото з Лос-Анджелеса став мільйонером завдяки криптовалюті Dogecoin (Догекоїн).

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Він розповів свою історію телеканалу СNBC.

За словами американця, на початку 2021 року його дізнався на форумі Reddit про криптовалюту, створену на честь собаки породи сіба-іну з популярного мема "Доге". Інтернет-спільнота добре прийняла токен, проте головним мотиватором для Контессото став засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск — американський мільярдер неодноразово висловлювався про Dogecoin у своїх постах в соцмережі Twitter.

"Причина, через яку я вклав свої заощадження в догекоїн — це Ілон Маск. Я думаю, що цей хлопець геній", — зізнався Глаубер.

Ще однією причиною інвестувати в мемний коїн стало значне зростання його курсу на початку року. Чоловік, який виріс у бідній сім'ї, сподівався заробити капітал, вклавши гроші в перспективний токен. Для цього він зібрав всі свої накопичення і продав активи, включаючи акції Tesla й Uber, а також зайняв певну суму через додаток Robinhood.

У результаті, 5 лютого 2021 він вклав в Dogecoin $180 тис., купивши токени по $ 0,045. Лише через два місяці, в квітні, вартість криптовалюти підскочила приблизно до $0,45. В той момент баланс інвестора на Robinhood склав $1 081 441. Глаубер Контессото заявив, що планує накопичити $10 млн, а потім зняти 10% від суми.

У травні "Доге" встановив історичний рекорд у $0,7, а потім курс різко обвалився. Зараз він становить близько $0,27. Під час падіння Контессото втратив більше $167 тис. за один день, проте не надто засмутився з цього приводу.

"Якби біткоїн та "ефір" не постраждали, я б хвилювався", — цитує його портал Bitcoinist.

Глаубер Контессото зацікавився іншими перспективними цифровими валютами, які, можуть "вистрілити". У топ-5 токенів інвестор відібрав Dogecoin, Ethereum, Bitcoin, Cardano і Ripple. Примітно, що він поставив "Доге" вище за дві найбільші криптовалюти світу.

"Я буду найбільшим прихильником Кардано. Я просто чекаю сильного падіння, перш ніж купити його", — підкреслив Контессото.

Раніше Фокус розбирався, чому подорожчали Dogecoin і Shiba Inu, і чи варто в них інвестувати. Ці токени з'явилися як жарт, однак сподобалися користувачам і почали набирати обертів.

Писали також, що засновник Ethereum Віталік Бутерін розвиватиме криптовалюту Dogecoin. Він увійшов до складу спеціального фонду разом із главою сімейного фонду Ілона Маска, Джаредом Бірчеллом. Підприємці планують запускати нові проекти й активно просувати бренд.