Чтобы талибы не читали: Google заблокировал почту экс-правительства Афганистана

Сервисом Google пользовались более 20 госорганов. Из официальной переписки боевики могут узнать о договоренностях бывших чиновников с международными партнерами.

3 сентября Google временно заблокировал электронную почту членов правительства Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на одного из чиновников.

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Он утверждает, что радикальная группировка "Талибан", захватившая Афганистан, пытается получить доступ к письмам бывших членов правительства страны. В связи с этим корпорация Alphabet Inc, которой принадлежит Google Mail, решила мониторить ситуацию и уже приняла меры для защиты учетных записей.

В конце августа тот же сотрудник правительства рассказал Reuters, что талибы просили сохранить данные для доступа к официальным сообщениям одного из министерств. По словам чиновника, он отказался и с тех пор находится в бегах.

Открытые записи почтового сервиса показывают, что около 20 государственных органов Афганистана использовали сервера Google для отправки и приема официальных email-сообщений, в том числе министерства финансов, промышленности и образования, протокольная служба президента и региональные структуры. Боевики могут использовать правительственные базы данных и содержимое писем, чтобы выслеживать чиновников или узнавать об их договоренностях с другими государствами.

"Это предоставило бы действительно ценную информацию. Даже наличие списка сотрудников в Google Sheet — большая проблема", — объяснил Чад Андерсон, специалист по кибербезопасности из компании DomainTools, который помог агентству собрать информацию. Эксперт добавил, что данные из писем могут оказаться для талибов "ценнее чем старые вертолеты".

Благодаря ему Reuters выяснило, что несколько государственных агентств Афганистана также использовали почтовые службы Microsoft Corp (MSFT.O), среди них оказалось министерство иностранных дел и администрация президента. Пока неизвестно, принимает ли корпорация какие-либо меры, чтобы защитить эту информацию от боевиков, ее представители отказались комментировать ситуацию.

Как сообщали ранее, Facebook и Twitter начали блокировать доступ к учетным записям пользователей из Афганистана. Представители социальных сетей объяснили, что таким образом людей пытаются защитить от репрессий со стороны талибов. В частности, Facebook убрал возможность искать аккаунты из Афганистана в списках друзей.

Писали также, что Facebook решила блокировать аккаунты и контент, связанный с "Талибаном". Цензуру осуществляют эксперты, которые знают официальные языки Афганистана и разбираются в культурных особенностях постов.